Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 26 февраля 2018 года, понедельник , 22:28:27 мск
Нефть, Brent: $0 0
Валюта:    56.76 0    69.63 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1272.55 Мб информации:

  • 537529 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Санкции

Рогозин назвал антироссийские санкции введенными навсегда

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:12     Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что западные санкции против России введены навсегда. Так он ответил на вопрос об их длительности в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.
 
"Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции - это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера", - сказал Рогозин.
 
Он отметил, что эти ограничения добавляют сложностей, но власти предпринимают меры. "Мы без работы не сидим: создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", - сказал курирующий вопросы обороноспособности вице-премьер.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554876/

ЦБ РФ ускорит снижение ставки. Почему?Половина россиян смогли назвать только половину кандидатов в президенты
Просмотров: 245
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Рогозин назвал антироссийские санкции введенными навсегда

«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:12    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что западные санкции против России введены навсегда. Так он ответил на вопрос об их длительности в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.
 
"Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции - это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера", - сказал Рогозин.
 
Он отметил, что эти ограничения добавляют сложностей, но власти предпринимают меры. "Мы без работы не сидим: создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", - сказал курирующий вопросы обороноспособности вице-премьер.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Декабрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Январь 2018
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Февраль 2018
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    