«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:12 Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что западные санкции против России введены навсегда. Так он ответил на вопрос об их длительности в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.



"Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление. И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми. Потому для нас санкции - это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера", - сказал Рогозин.



Он отметил, что эти ограничения добавляют сложностей, но власти предпринимают меры. "Мы без работы не сидим: создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, чья основная задача заключается в недопущении срывов сроков поставки продукции военного назначения внутренним и внешним заказчикам", - сказал курирующий вопросы обороноспособности вице-премьер.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554876/ Источник: Interfax ← ЦБ РФ ускорит снижение ставки. Почему? Половина россиян смогли назвать только половину кандидатов в президенты → Новости net.finam.ru