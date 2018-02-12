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Прогнозы

ЦБ РФ ускорит снижение ставки. Почему?

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«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:04    Снижение ключевой ставки в России может оказаться более существенным, чем ожидалось ранее. Об этом свидетельствуют свежие опросы аналитиков.
 
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют снижение ключевой ставки к концу этого года до 6,5%, хотя еще совсем недавно ожидали, что она составит 6,75%. В конце прошлого года в опросах чаще всего фигурировала цифра 7%.
 
Пересмотр прогнозов вызван в первую очередь более существенным снижением инфляции. Сам ЦБ полагает, что ускорение роста потребительских цен к целевому уровню 4% начнется не ранее второй половины года.
 
Отчасти именно поэтому регулятор на февральском заседании объявил о переходе от умеренно жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной.
 
Годовая инфляция в России по итогам I и II кварталов составит 2,6%, на конец года - 3,9%, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
 
На более существенное снижение ставки, судя по всему, закладывается и рынок. Динамика ОФЗ по-прежнему опережает ЦБ. Сейчас доходности десятилетних бумаг вплотную приблизились к уровню 7%, а ключевая ставка пока находится на уровне 7,5%.
 
Впрочем, спросу на российские бумаги способствуют не только ожидания действий ЦБ, но и другие факторы, в частности повышение рейтинга страны до инвестиционного уровня. Напомним, в минувшую пятницу агентство Standard & Poor's повысило оценку надежности долговых обязательств нашей страны в национальной и иностранной валютах.
 
Аналитики S&P отметили, что причиной повышения кредитного рейтинга стали действия властей России, позволившие "адаптировать" экономику к снижению цен на сырье и санкциям, что нивелировало риски для бюджета. S&P стало вторым из крупных рейтинговых агентств, присвоивших России инвестиционный рейтинг. Ранее Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне "BBB минус" с "позитивным" прогнозом.
 
На ожиданиях повышения рейтинга наблюдался и резкий спрос на акции госбанков.
 
Бумаги Сбербанка обновили новый исторический максимум и по итогам недели прибавили около 4%, капитализация ВТБ взлетела почти на 10%.
 

Напомним, следующее заседание Банка России состоится 23 марта. По данным опроса экономистов, проведенным Bloomberg, ключевая ставка по итогам I квартала 2018 г. составит 7,25%, то есть будет на 0,25% ниже текущего значения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554875/

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ЦБ РФ ускорит снижение ставки. Почему?

«Нефть России», 26.02.18, Москва, 11:04   Снижение ключевой ставки в России может оказаться более существенным, чем ожидалось ранее. Об этом свидетельствуют свежие опросы аналитиков.
 
Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют снижение ключевой ставки к концу этого года до 6,5%, хотя еще совсем недавно ожидали, что она составит 6,75%. В конце прошлого года в опросах чаще всего фигурировала цифра 7%.
 
Пересмотр прогнозов вызван в первую очередь более существенным снижением инфляции. Сам ЦБ полагает, что ускорение роста потребительских цен к целевому уровню 4% начнется не ранее второй половины года.
 
Отчасти именно поэтому регулятор на февральском заседании объявил о переходе от умеренно жесткой денежно-кредитной политики к нейтральной.
 
Годовая инфляция в России по итогам I и II кварталов составит 2,6%, на конец года - 3,9%, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
 
На более существенное снижение ставки, судя по всему, закладывается и рынок. Динамика ОФЗ по-прежнему опережает ЦБ. Сейчас доходности десятилетних бумаг вплотную приблизились к уровню 7%, а ключевая ставка пока находится на уровне 7,5%.
 
Впрочем, спросу на российские бумаги способствуют не только ожидания действий ЦБ, но и другие факторы, в частности повышение рейтинга страны до инвестиционного уровня. Напомним, в минувшую пятницу агентство Standard & Poor's повысило оценку надежности долговых обязательств нашей страны в национальной и иностранной валютах.
 
Аналитики S&P отметили, что причиной повышения кредитного рейтинга стали действия властей России, позволившие "адаптировать" экономику к снижению цен на сырье и санкциям, что нивелировало риски для бюджета. S&P стало вторым из крупных рейтинговых агентств, присвоивших России инвестиционный рейтинг. Ранее Fitch подтвердило рейтинг страны на уровне "BBB минус" с "позитивным" прогнозом.
 
На ожиданиях повышения рейтинга наблюдался и резкий спрос на акции госбанков.
 
Бумаги Сбербанка обновили новый исторический максимум и по итогам недели прибавили около 4%, капитализация ВТБ взлетела почти на 10%.
 

Напомним, следующее заседание Банка России состоится 23 марта. По данным опроса экономистов, проведенным Bloomberg, ключевая ставка по итогам I квартала 2018 г. составит 7,25%, то есть будет на 0,25% ниже текущего значения.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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