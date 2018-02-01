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Газопроводы

Spiegel пугает немцев "потерями" от "Северного потока — 2"

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«Нефть России», 26.02.18, Москва, 01:14     Немецкие потребители могут понести дополнительные потери из-за строительства газопровода "Северный поток — 2", пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные документы.
 
Издание поясняет, что реализация проекта потребует строительства в Германии связывающего участка газопровода стоимостью в 2,7 миллиарда евро. При этом средства на прокладку этой линии должны выделить крупные немецкие энергетические компании, которые будут использовать газопровод. Они, как предостерегает Spiegel, постараются покрыть часть своих расходов за счет потребителей.
 
Издание также напоминает, что некоторые восточноевропейские государства выступают против реализации энергетического проекта. Однако немецкое правительство, как отмечает Der Spiegel, активно его поддерживает.
 
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком". Против реализации программы выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554872/

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Spiegel пугает немцев "потерями" от "Северного потока — 2"

«Нефть России», 26.02.18, Москва, 01:14    Немецкие потребители могут понести дополнительные потери из-за строительства газопровода "Северный поток — 2", пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные документы.
 
Издание поясняет, что реализация проекта потребует строительства в Германии связывающего участка газопровода стоимостью в 2,7 миллиарда евро. При этом средства на прокладку этой линии должны выделить крупные немецкие энергетические компании, которые будут использовать газопровод. Они, как предостерегает Spiegel, постараются покрыть часть своих расходов за счет потребителей.
 
Издание также напоминает, что некоторые восточноевропейские государства выступают против реализации энергетического проекта. Однако немецкое правительство, как отмечает Der Spiegel, активно его поддерживает.
 
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком". Против реализации программы выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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