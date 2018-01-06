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Украина и газ
В Киеве заявили об отсутствии прогресса в диалоге "Нафтогаза" и "Газпрома"
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«Нефть России», 25.02.18, Москва, 00:09 Прогресс в переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" о покупке Киевом российского газа пока не достигнут, заявил в пятницу глава украинской госкомпании Андрей Коболев.
"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", — цитирует Коболева УНИАН.
Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.