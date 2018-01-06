«Нефть России», 25.02.18, Москва, 00:09 Прогресс в переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" о покупке Киевом российского газа пока не достигнут, заявил в пятницу глава украинской госкомпании Андрей Коболев.



"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", — цитирует Коболева УНИАН.



Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554868/ Источник: РИА «Новости» ← "Газпром" третий день подряд поставил рекорд экспорта в дальнее зарубежье Новости net.finam.ru