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"Газпром" третий день подряд поставил рекорд экспорта в дальнее зарубежье
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«Нефть России», 24.02.18, Москва, 18:30 Крепчающие морозы в Европе помогают "Газпрому" ставить рекорды экспорта каждый день: в пятницу 23 февраля компания поставила третий подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 652,8 млн куб. м газа.
Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", "23 февраля "Газпром" - третий раз за последние три дня - обновил абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 652,8 млн куб. м - на 7,1 млн куб. м больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум".
Следующие после пятницы два выходных дня будут поскромнее в части объемов экспорта, так как индустриальный спрос в субботу и воскресенье объективно снижается (что подтверждается номинациями на прокачку газа через Украину). Однако всю будущую рабочую неделю компания снова может ставить новые рекорды, так как до начала календарной весны в Европе будут держаться морозы.