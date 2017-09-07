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Экспорт, импорт

"Газпром" третий день подряд поставил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

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«Нефть России», 24.02.18, Москва, 18:30    Крепчающие морозы в Европе помогают "Газпрому" ставить рекорды экспорта каждый день: в пятницу 23 февраля компания поставила третий подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 652,8 млн куб. м газа.
 
Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", "23 февраля "Газпром" - третий раз за последние три дня - обновил абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 652,8 млн куб. м - на 7,1 млн куб. м больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум".
 
Следующие после пятницы два выходных дня будут поскромнее в части объемов экспорта, так как индустриальный спрос в субботу и воскресенье объективно снижается (что подтверждается номинациями на прокачку газа через Украину). Однако всю будущую рабочую неделю компания снова может ставить новые рекорды, так как до начала календарной весны в Европе будут держаться морозы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554867/

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"Газпром" третий день подряд поставил рекорд экспорта в дальнее зарубежье

«Нефть России», 24.02.18, Москва, 18:30   Крепчающие морозы в Европе помогают "Газпрому" ставить рекорды экспорта каждый день: в пятницу 23 февраля компания поставила третий подряд рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье, поставив 652,8 млн куб. м газа.
 
Как сообщает управление информации ПАО "Газпром", "23 февраля "Газпром" - третий раз за последние три дня - обновил абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. Потребителям было поставлено 652,8 млн куб. м - на 7,1 млн куб. м больше, чем 22 февраля, когда был зафиксирован предыдущий максимум".
 
Следующие после пятницы два выходных дня будут поскромнее в части объемов экспорта, так как индустриальный спрос в субботу и воскресенье объективно снижается (что подтверждается номинациями на прокачку газа через Украину). Однако всю будущую рабочую неделю компания снова может ставить новые рекорды, так как до начала календарной весны в Европе будут держаться морозы.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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