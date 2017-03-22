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Новости oilru.com


 
Энергобезопасность

МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС

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«Нефть России», 23.02.18, Москва, 14:01     Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что американские власти оказывают давление на страны Европы в стремлении воспрепятствовать присутствию России на энергетическом рынке региона.
 
Об этом Сергей Лавров заявил в своем выступлении перед студентами Белградского университета в рамках двухдневного визита в Сербию.
 
"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в Европе в целом, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо – это попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснения России с местных рынков энергоносителей и принуждения европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из США.
 
Такая линия, которая в свое время была поддержана Евросоюзом, негативно сказалась на интересах Сербии, как и ряда других стран, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию "Южного потока".
 
Мы надеемся, что урок из этой ситуации будет извлечен. По крайней мере сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
 
Портал "Вести.Экономика" ранее публиковал заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова об "остановке российских самолетов и проектов" в интересах США.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554863/

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МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС

«Нефть России», 23.02.18, Москва, 14:01    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что американские власти оказывают давление на страны Европы в стремлении воспрепятствовать присутствию России на энергетическом рынке региона.
 
Об этом Сергей Лавров заявил в своем выступлении перед студентами Белградского университета в рамках двухдневного визита в Сербию.
 
"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в Европе в целом, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо – это попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснения России с местных рынков энергоносителей и принуждения европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из США.
 
Такая линия, которая в свое время была поддержана Евросоюзом, негативно сказалась на интересах Сербии, как и ряда других стран, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию "Южного потока".
 
Мы надеемся, что урок из этой ситуации будет извлечен. По крайней мере сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
 
Портал "Вести.Экономика" ранее публиковал заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова об "остановке российских самолетов и проектов" в интересах США.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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