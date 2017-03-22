|
Новости oilru.com
Энергобезопасность
МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-3
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 23.02.18, Москва, 14:01 Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что американские власти оказывают давление на страны Европы в стремлении воспрепятствовать присутствию России на энергетическом рынке региона.
Об этом Сергей Лавров заявил в своем выступлении перед студентами Белградского университета в рамках двухдневного визита в Сербию.
"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в Европе в целом, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо – это попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснения России с местных рынков энергоносителей и принуждения европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из США.
Такая линия, которая в свое время была поддержана Евросоюзом, негативно сказалась на интересах Сербии, как и ряда других стран, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию "Южного потока".
Мы надеемся, что урок из этой ситуации будет извлечен. По крайней мере сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Портал "Вести.Экономика" ранее публиковал заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова об "остановке российских самолетов и проектов" в интересах США.