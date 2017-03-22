«Нефть России», 23.02.18, Москва, 14:01 Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что американские власти оказывают давление на страны Европы в стремлении воспрепятствовать присутствию России на энергетическом рынке региона.



Об этом Сергей Лавров заявил в своем выступлении перед студентами Белградского университета в рамках двухдневного визита в Сербию.



"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах, да и в Европе в целом, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо – это попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство, в том числе путем попыток вытеснения России с местных рынков энергоносителей и принуждения европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из США.



Такая линия, которая в свое время была поддержана Евросоюзом, негативно сказалась на интересах Сербии, как и ряда других стран, когда в результате внешнего давления Болгария торпедировала реализацию "Южного потока".



Мы надеемся, что урок из этой ситуации будет извлечен. По крайней мере сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2".



Портал "Вести.Экономика" ранее публиковал заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова об "остановке российских самолетов и проектов" в интересах США.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554863/ Источник: Вести ← Отказ от российского газа дорого обходится жителям Украины, заявил Косачев Новости net.finam.ru