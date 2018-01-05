«Нефть России», 23.02.18, Москва, 00:09 США "спасают" Киев от России, но выступают против "Северного потока-2", при этом отказ от российского газа обходится Украине в немалые переплаты, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и назвал подход Киева и Вашингтона абсурдным.



По его словам, это не первый абсурд в газово-украинской теме. Так, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Украина "соскочила с газового крючка "Газпрома"". "Но сказано это было в связи с решением Стокгольмского арбитража, который обязывает Украину… покупать газ у "Газпрома", — напомнил Косачев.



В ноябре 2017 года украинский премьер Владимир Гройсман заявлял, что страна уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров, добавил Косачев. "Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у "Газпрома" достигли 1 миллиарда долларов", — написал российский законодатель.



Кроме того, МВФ требует от Киева увеличить цену на газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, причем "окончательной целью является внедрение свободного газового рынка" на Украине, добавил Косачев. "То есть не удобство потребителей, не дешевый газ для украинцев в холодную зиму, а рынок ради рынка. И ради кредитов МВФ", — пишет он.



Правительство Украины должно было еще к октябрю 2017 года увеличить цену газа для населения, но так и не сделало этого, поскольку реакция людей на "внедрение свободного газового рынка" была вполне предсказуемой, продолжил политик.



"Вот и пришла Украина к очень странной ситуации – для энергетической независимости от России ей нужен транзитный и закупаемый российский газ, а в ситуации с внутренними продажами газа приходится выбирать между кредитами и протестами. Даже не знаю, что бы делали украинские власти без "агрессора", который, как известно, в ответе за всё?" — заключил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554862/ Источник: РИА «Новости» ← "Газпром" поставил новый исторический рекорд экспорта МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС → Новости net.finam.ru