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Газпром

"Газпром" поставил новый исторический рекорд экспорта

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«Нефть России», 22.02.18, Москва, 19:37     "Газпром" 21 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров.
 
Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).
 
Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".
 
В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554861/

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"Газпром" поставил новый исторический рекорд экспорта

«Нефть России», 22.02.18, Москва, 19:37    "Газпром" 21 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров.
 
Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).
 
Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".
 
В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 3% - до 34,4 млрд куб. м).
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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