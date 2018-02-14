«Нефть России», 22.02.18, Москва, 17:16 Россия агрессивно скупает золото. По этому показателю страна обошла даже Китай. Зачем России столько золота?



Россия массово скупает золото, обгоняя по этому показателю даже Китай. В январе наша страна добавила к своим запасам еще 600 тыс. унций золота (18,66 тонны). За прошлый год было куплено 224 тонны, а с июня 2015 г. Центральный банк России приобрел уже более 576 тонн золота.



Сейчас Россия занимает пятое место в мире по запасам этого драгоценного металла. В денежном эквиваленте золотые резервы РФ оцениваются в $80,4 млрд, на их долю приходится 17,95%. Для сравнения, объем вложений в американские трежерис составляет около $100 млрд.



Ниже приведем таблицу, где будут отображены данные уровня золотых запасов по месяцам.



Если взять более длинный горизонт - с 2009 г., то получается, что Россия добавила в свои резервы более 1100 тонн золота, то есть больше, чем Китай, купивший 775 тонн. Российские ежемесячные покупки золота: июнь 2014 г. - январь 2018 г.



Но самое главное - то, что Россия обогнала КНР по объему золота в резервах.



У России сейчас 1857 тонн, а у Китая, по данным МВФ, - 1843 тонны.



На самом деле, не совсем понятно, зачем эти две страны так активно скупают золотые слитки. Очевидно, в основе лежит желание минимизировать использование доллара, а также амбиции Китая по возведению юаня в ранг главной резервной валюты.



Кроме того, Китай запустил биржу золота, которая уже стала крупнейшей в мире по объему торгов физическим металлом. Это важно, так как в Штатах торговля идет в основном "бумагой".



Но и это еще не все. На рынке циркулируют слухи, что КНР должна запустить нефтяные фьючерсы, они будут номинированы в юанях, но их можно будет конвертировать в золото. Как раз для этого, возможно, китайцам и нужно так много золота.



Впрочем, все это лишь вероятности, как обстоят дела на самом деле - сказать сложно.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554860/