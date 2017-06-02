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ФАО: леса исчезают с лица Земли
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«Нефть России», 22.02.18, Москва, 11:44 За последние 25 лет темпы обезлесения в мире удалось эамедлить почти на 50%. Несмотря на предпринимаемые усилия, леса продолжают исчезать с лица Земли по причине урбанизации, развития сельского хозяйства, изменения климата и роста спроса на древесину, отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
"За последние 25 лет темпы мирового обезлесения замедлились более чем на 50%. Если нынешняя тенденция сохранится и будет подкреплена усилиями по восстановлению лесов и лесонасаждению, то нулевое чистое мировое обезлесение может стать реальностью", - отметила первый заместитель гендиректора ФАО Мария Хелена Семедо.
По ее словам, достигнутый успех свидетельствует о том, что у международного сообщества есть знания и способы сдерживания мирового обезлесения.
Леса покрывают более 30% поверхности суши Земли и занимают около 4 млрд га. Лесные массивы играют основную роль в углеродном обмене между земными экосистемами и атмосферой и вносят огромный вклад в сокращение масштабов бедности, подчеркивает ФАО. Три четверти всей пресной воды в мире поступают из лесных районов. Кроме того, леса препятствуют оползням и эрозии почвы.
Между тем стремительное увеличение численности мирового населения приводит к повышению спроса на древесину, волокно, топливо, продукты питания, корма и лекарства. К 2050 г. спрос на древесину вырастет в три раза до 10 млрд куб. м.
Рост численности населения Земли потребует увеличения производства сельскохозяйственной продукции, что приведет к превращению лесных площадей в пахотные земли и станет одной из главных причин обезлесения, особенно в тропических странах и странах с низким уровнем доходов, полагает ФАО. Ежегодно с лица земли исчезают миллионы гектаров леса.