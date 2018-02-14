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Инвестиции, финансы

"Ромир": личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную

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«Нефть России», 22.02.18, Москва, 10:46    Личная инфляция россиян за январь 2018 года выросла до 1,6% в то время как официальная инфляция по данным Росстата за аналогичный период составила 0,3%, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".
 
"За месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции", — говорится в исследовании.
 
Эксперты объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост показателя обусловлен повышением цен относительно декабря 2017 года на фрукты и овощи на 4-15%, алкоголь — на 5,8%, сигареты — на 5,9%, лекарства — на 3,5% и бензин — на 0,5%.
 
По данным исследования, скачки дефлятора в январе уже стали традиционными. При этом каждый раз значение показателя кратно превосходит значение официальной инфляции.
 
Личная инфляция россиян, по оценкам экспертов "Ромира", останется существенно выше официальной и в феврале 2018 года.
 
Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
 
"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554852/

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"Ромир": личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную

«Нефть России», 22.02.18, Москва, 10:46   Личная инфляция россиян за январь 2018 года выросла до 1,6% в то время как официальная инфляция по данным Росстата за аналогичный период составила 0,3%, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".
 
"За месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции", — говорится в исследовании.
 
Эксперты объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост показателя обусловлен повышением цен относительно декабря 2017 года на фрукты и овощи на 4-15%, алкоголь — на 5,8%, сигареты — на 5,9%, лекарства — на 3,5% и бензин — на 0,5%.
 
По данным исследования, скачки дефлятора в январе уже стали традиционными. При этом каждый раз значение показателя кратно превосходит значение официальной инфляции.
 
Личная инфляция россиян, по оценкам экспертов "Ромира", останется существенно выше официальной и в феврале 2018 года.
 
Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
 
"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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