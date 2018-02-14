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"Ромир": личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную
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«Нефть России», 22.02.18, Москва, 10:46 Личная инфляция россиян за январь 2018 года выросла до 1,6% в то время как официальная инфляция по данным Росстата за аналогичный период составила 0,3%, говорится в исследовании, подготовленном исследовательским холдингом "Ромир".
"За месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции", — говорится в исследовании.
Эксперты объясняют это, во-первых, новогодним обновлением цен на привычные товары. Во-вторых, рост показателя обусловлен повышением цен относительно декабря 2017 года на фрукты и овощи на 4-15%, алкоголь — на 5,8%, сигареты — на 5,9%, лекарства — на 3,5% и бензин — на 0,5%.
По данным исследования, скачки дефлятора в январе уже стали традиционными. При этом каждый раз значение показателя кратно превосходит значение официальной инфляции.
Личная инфляция россиян, по оценкам экспертов "Ромира", останется существенно выше официальной и в феврале 2018 года.
Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромира" основана на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.