«Нефть России», 21.02.18, Москва, 17:54 Санкции ЕС негативно повлияли на нефтяной сектор России, заявила в среду посол по особым поручениям Европейского Союза, курирующая вопросы Арктики Мари-Энн Конинскс.



"Да, конечно, они (санкции) повлияли на нефтяной сектор (России)", — заявила Конинскс.

"Им (России) нужны европейские технологии для морских разработок, и санкции повлияли на сектор, заморозили (разработки)", — отметила она.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554848/