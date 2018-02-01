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Газопроводы

Путин: "Северный поток-2" будет построен

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«Нефть России», 22.02.18, Москва, 00:02    Газопровод "Северный поток-2" будет построен, уверен президент РФ Владимир Путин. На встрече с председателем совета директоров ПАО "Северсталь" Алексеем Мордашовым глава государства заверил, что продукция российских металлургов будет востребована не только в проекте "Северный поток-2" .
 
"Ваша трубная продукция уже себя зарекомендовала хорошо, и объемы хорошие", - отметил Путин во время беседы с Мордашовым.
 
"Да, спасибо. Мы участвуем в важных проектах – и "Газпрома", и "Транснефти" – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе экспортных. Очень благодарны им за развитие этих проектов. Рассчитываем, что этих проектов будет больше", - сказал глава "Северстали".
 
"У них и строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объемы колоссальные", - заверил Путин.
 
"Да, мы рассчитываем на эти заказы. Очень благодарны "Газпрому", прежде всего за тот объем заказов, который они нам дают, за то развитие, которое есть, и за поддержание газопроводов, которое они тоже ведут", - добавил Мордашов.
 
Путин:
 

 
"Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток-2", "Турецкий поток" идет вовсю.
 
"Северный поток-2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объемы вам обеспечены.
 
Кроме всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся развития инфраструктуры, – это мостовые переходы, другие объекты подобного рода. Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы".
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на 2019 г. Новый газопровод удвоит мощность "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
 
Стоимость строительства "Северного потока-2" оценивают в 8 млрд евро, а с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода создана швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит "Газпрому".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554846/

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Путин: "Северный поток-2" будет построен

«Нефть России», 22.02.18, Москва, 00:02   Газопровод "Северный поток-2" будет построен, уверен президент РФ Владимир Путин. На встрече с председателем совета директоров ПАО "Северсталь" Алексеем Мордашовым глава государства заверил, что продукция российских металлургов будет востребована не только в проекте "Северный поток-2" .
 
"Ваша трубная продукция уже себя зарекомендовала хорошо, и объемы хорошие", - отметил Путин во время беседы с Мордашовым.
 
"Да, спасибо. Мы участвуем в важных проектах – и "Газпрома", и "Транснефти" – по строительству нефтепроводов, газопроводов по территории России, в том числе экспортных. Очень благодарны им за развитие этих проектов. Рассчитываем, что этих проектов будет больше", - сказал глава "Северстали".
 
"У них и строительство, а потом капитальный ремонт никогда не прекращается, объемы колоссальные", - заверил Путин.
 
"Да, мы рассчитываем на эти заказы. Очень благодарны "Газпрому", прежде всего за тот объем заказов, который они нам дают, за то развитие, которое есть, и за поддержание газопроводов, которое они тоже ведут", - добавил Мордашов.
 
Путин:
 

 
"Думаю, что они будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток-2", "Турецкий поток" идет вовсю.
 
"Северный поток-2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа, вы знаете. Так что, уверен, объемы вам обеспечены.
 
Кроме всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся развития инфраструктуры, – это мостовые переходы, другие объекты подобного рода. Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы".
 
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на 2019 г. Новый газопровод удвоит мощность "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
 
Стоимость строительства "Северного потока-2" оценивают в 8 млрд евро, а с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода создана швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит "Газпрому".
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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