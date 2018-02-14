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«Нефть России», 21.02.18, Москва, 14:55 Снижение ставки ЦБ РФ и последующее снижение банковских ставок повысили доступность кредитов. В январе 2018 г. отмечен резкий рост выдачи розничных кредитов: по сравнению с январем 2017 г. количество выданных кредитных карт увеличилось на 68,0%, ипотечных кредитов – на 63,0%, микрозаймов - на 33,4%, автокредитов – на 29,1%, а потребкредитов – на 11,2%.
По данным 4,1 тыс.кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2018 г. количество выданных розничных кредитов существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
При этом сильнее всего увеличилось количество выданных кредитов в сегментах кредитных карт и ипотеки: на 68,0% и 63,0% соответственно.
Число выданных микрозаймов и автокредитов выросло на 33,4% и 29,1% соответственно.
Наименьший рост в январе текущего года по сравнению с январем 2017 г. был отмечен в сегменте потребительских кредитов – на 11,2%.
Самую значительную динамику роста выдачи ипотечных кредитов в январе 2018 г. в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с январем 2017 г. продемонстрировали Республика Башкортостан (+191,6%), Томская (+166,1%) и Омская (+148,3%) области.
В свою очередь наивысшую динамику роста выдачи автокредитов в январе 2018 г. показали Ставропольский край (+53,0%), Пензенская область (+52,8%) и Омская область (+49,0%).
Наивысший рост количества потребительских кредитов в начале года отмечен в Пензенской (+27,4%), Саратовской (+22,4%) и Московской (+19,5%) областях.
В то же время лидерами роста выдачи микрозаймов в январе 2018 г. (по сравнению с январем 2017 г.) стали Томская (+80,5%), Волгоградская (+79,7%) и Воронежская (+74,5%) области.
"Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращаются в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить улучшение в последнее время условий предоставления розничных кредитов, включая снижение уровня процентных ставок".