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Морозы помогли "Газпрому" вернуть в феврале экспорт к росту
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«Нефть России», 21.02.18, Москва, 14:47 Февральские морозы разгоняют цены на газ в Европе и выводят экспорт "Газпрома" по итогам февраля в плюс после проседания в январе.
Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных европейских газотранспортных операторов и "Газпрома", в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье примерно 16,7 млрд куб. м газа, что как минимум на уверенные 2% больше, чем за февраль 2017 (16,31 млрд куб. м).
Экспорт по итогам февраля 2018 года также может стать лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".
В январе 2018 экспорт снижался на 9,9% - до 17,2 млрд куб. м после триумфального роста до нового рекорда (194,4 млрд куб. м) по итогам всего 2017 года. Январскую картину подпортила мягкая погода в январе и выросшие вслед за нефтью цены долгосрочных контрактов "Газпрома". Нарастающим итогом за два месяца экспорт "Газпрома" пока будет снижаться (примерно на 4% - до 33,9 млрд куб. м).
В Европе сейчас установилась довольно суровая погода. К примеру, в целом в феврале 2018 года (с учетом имеющихся прогнозов) в Берлине дневной максимум на полтора градуса ниже, чем годом ранее, а для второй половины месяца разница составляет уже свыше пяти градусов. И пока самых сильных морозов в Европе синоптики ожидают в первый день весны.
На холода отреагировали и цены: на британской площадке NBP газ на конец недели контрактуется по $282 за тыс. куб. м, на голландской TTF "голубое топливо" сейчас стоит $270 (год назад - в феврале 2017 года спотовые цены в Европе колебались в районе $200).
Публикуемая ФАС расчетная цена экспортных контрактов "Газпрома" по формуле цены для февраля 2018 года составляет $236.