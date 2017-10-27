Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 25 декабря 2017 года, понедельник , 07:16:28 мск
Нефть, Brent: $65.25 0
Валюта:    58.32 0    69.13 0
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1271.28 Мб информации:

  • 536878 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Санкции

Греф счел холодную войну «детской забавой» по сравнению с санкциями США

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 25.12.17, Москва, 01:39    Глава Сбербанка Герман Греф предостерег страны Запада против ужесточения антироссийских санкций
 
В интервью газете Financial Times Греф заявил, что в случае введения новых американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой». Он назвал «иррациональной» идею исключить российские государственные банки из системы Swift.
 
Идея подобных санкций неоднократно обсуждалась западными политиками, указывает издание. Об этом говорили британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, соответствующий призыв содержался в резолюции Европарламента. До сих пор эта инициатива рассматривалась как радикальный вариант, однако в начале февраля идею ужесточения санкций в отношении предприятий с участием государства и людей из окружения президента Владимира Путина планирует обсудить Конгресс после соответствующей оценки Министерства финансов США.
 
В середине мая Греф в интервью телеканалу CNBC скептически отозвался по поводу возможного смягчения антироссийских санкций. «Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил глава Сбербанка.
 
При этом Греф заявил FT, что рассчитывает на успех структурных реформ, которые могут быть проведены после президентских выборов. «Представьте, что экономический рост составит 4% вместо 2%.
 
По его словам, предложенный Алексеем Кудриным план очень качественный. «Он проделал настолько большую работу, что будет совершенно нелогично, если его не используют».
 
Международная межбанковская система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира. В год через систему передается порядка 1,8 млрд сообщений.
 
6 октября в SWIFT заявили, что не намерены отключать Россию от своих услуг. В официальном заявлении компании отмечалось, что SWIFT сожалеет об оказываемом на нее давлении, а также о сопутствующей ей ситуации в СМИ. При этом компания занимает позицию нейтралитета и не собирается принимать односторонних решений об отключении какой-либо страны. В SWIFT сообщили, что отключение может произойти только в том случае, если соответствующее решение примут власти ЕС.
 
Автор: Артем Филипенок.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554052/

Греф назвал план Кудрина по экономическому развитию России "самым лучшим"
Просмотров: 208
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Греф счел холодную войну «детской забавой» по сравнению с санкциями США

«Нефть России», 25.12.17, Москва, 01:39   Глава Сбербанка Герман Греф предостерег страны Запада против ужесточения антироссийских санкций
 
В интервью газете Financial Times Греф заявил, что в случае введения новых американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой». Он назвал «иррациональной» идею исключить российские государственные банки из системы Swift.
 
Идея подобных санкций неоднократно обсуждалась западными политиками, указывает издание. Об этом говорили британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, соответствующий призыв содержался в резолюции Европарламента. До сих пор эта инициатива рассматривалась как радикальный вариант, однако в начале февраля идею ужесточения санкций в отношении предприятий с участием государства и людей из окружения президента Владимира Путина планирует обсудить Конгресс после соответствующей оценки Министерства финансов США.
 
В середине мая Греф в интервью телеканалу CNBC скептически отозвался по поводу возможного смягчения антироссийских санкций. «Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил глава Сбербанка.
 
При этом Греф заявил FT, что рассчитывает на успех структурных реформ, которые могут быть проведены после президентских выборов. «Представьте, что экономический рост составит 4% вместо 2%.
 
По его словам, предложенный Алексеем Кудриным план очень качественный. «Он проделал настолько большую работу, что будет совершенно нелогично, если его не используют».
 
Международная межбанковская система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира. В год через систему передается порядка 1,8 млрд сообщений.
 
6 октября в SWIFT заявили, что не намерены отключать Россию от своих услуг. В официальном заявлении компании отмечалось, что SWIFT сожалеет об оказываемом на нее давлении, а также о сопутствующей ей ситуации в СМИ. При этом компания занимает позицию нейтралитета и не собирается принимать односторонних решений об отключении какой-либо страны. В SWIFT сообщили, что отключение может произойти только в том случае, если соответствующее решение примут власти ЕС.
 
Автор: Артем Филипенок.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Декабрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031