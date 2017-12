«Нефть России», 25.12.17, Москва, 01:39 Глава Сбербанка Герман Греф предостерег страны Запада против ужесточения антироссийских санкций



В интервью газете Financial Times Греф заявил, что в случае введения новых американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой». Он назвал «иррациональной» идею исключить российские государственные банки из системы Swift.



Идея подобных санкций неоднократно обсуждалась западными политиками, указывает издание. Об этом говорили британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, соответствующий призыв содержался в резолюции Европарламента. До сих пор эта инициатива рассматривалась как радикальный вариант, однако в начале февраля идею ужесточения санкций в отношении предприятий с участием государства и людей из окружения президента Владимира Путина планирует обсудить Конгресс после соответствующей оценки Министерства финансов США.



В середине мая Греф в интервью телеканалу CNBC скептически отозвался по поводу возможного смягчения антироссийских санкций. «Санкции были введены по политическим причинам, и их снятие, скорее всего, также будет мотивировано политикой. Это в какой-то мере тупик», — пояснил глава Сбербанка.



При этом Греф заявил FT, что рассчитывает на успех структурных реформ, которые могут быть проведены после президентских выборов. «Представьте, что экономический рост составит 4% вместо 2%.



По его словам, предложенный Алексеем Кудриным план очень качественный. «Он проделал настолько большую работу, что будет совершенно нелогично, если его не используют».



Международная межбанковская система SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира. В год через систему передается порядка 1,8 млрд сообщений.



6 октября в SWIFT заявили, что не намерены отключать Россию от своих услуг. В официальном заявлении компании отмечалось, что SWIFT сожалеет об оказываемом на нее давлении, а также о сопутствующей ей ситуации в СМИ. При этом компания занимает позицию нейтралитета и не собирается принимать односторонних решений об отключении какой-либо страны. В SWIFT сообщили, что отключение может произойти только в том случае, если соответствующее решение примут власти ЕС.



Автор: Артем Филипенок.

