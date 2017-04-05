«Нефть России», 24.12.17, Москва, 18:00 В 2017 г. «ЛУКОЙЛ» сохранил объём производства смазочных материалов на уровне 2016 г. – около 1 млн тонн, при этом на 12% увеличил выпуск высокомаржинальных премиальных продуктов, сообщил Максим Дондэ, генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл».



«По результатам года общий объём продаж останется на уровне около 1 млн т. Меняется компоновка этого миллиона, то есть увеличивается доля премиальных масел. В целом продажи находятся в рамках тех производственных мощностей, которые сегодня задействованы», – пояснил он.



В уходящем году «ЛЛК-Интернешнл» зарегистрировало дочерние предприятия в Мексике и Китае, приступив к прямым продажам на этих рынках. «Мы запустили программу совместных разработок с рядом зарубежных производителей и по итогам аудитов сертифицировали наше производство по стандартам ведущих автоконцернов. Всё это поможет нам участвовать в глобальных проектах по поставкам продукции международным автопроизводителям», – отметил Максим Дондэ.



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