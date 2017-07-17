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Путин заявил о необходимости перемен в России
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«Нефть России», 24.12.17, Москва, 00:02 Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения достойного будущего страны.
"Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан", - сказал он, выступая на XVII съезде партии "Единая Россия".
Глава государства отметил, что то, каким будет будущее, зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы.
Путин добавил, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. "Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека", - сказал президент.
По его словам, "в том, чтобы достигнуть такую преемственность, устойчивость и непрерывность развития - наша главная ответственность перед народом России".
Путин также назвал это исторической задачей для всех конструктивных созидательных политических и общественных сил. "Это означает, что при всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений по развитию страны ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности", - добавил глава государства.
О гражданской активности и оппозиции
Президент считает, что необходимо в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности и с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции. "Необходимо в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, которая заложена в нашей Конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции", - сказал он.
Путин добавил: "А быть такой оппозицией, значит не только желание, готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах - мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна - а быть ответственным, значит иметь ясную программу позитивных действий".
"... сделать Россию молодой..."
Глава государства заявил, что к России нельзя относиться как к любимой бабушке, давая ей лекарство, а делать ее молодой. "Россия - это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке - вовремя давать ей лекарство, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед", - сказал он.
По словам Путина, с каждым новым поколением Россия таковой и становится.
Но для того, чтобы этого добиться, нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, потому что без здравоохранения, образования нам не решить другой ключевой задачи - "придать нашей экономике инновационный характер, цифровизацию развивать, биотехнологию", - сказал президент.
Путин убежден, что "это не могут сделать больные и необразованные люди"." В современном мире все напрямую связано между собой", - подчеркнул он.
Действующий президент России 6 декабря объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в следующем году. На ежегодной пресс-конференции он сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.
Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.