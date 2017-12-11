«Нефть России», 23.12.17, Москва, 09:00 Криптовалюты могут спровоцировать очередной финансовый кризис, если станут системным риском для финансовой системы, отметил Гаррик Хилеман, экономический историк из Кембриджского университета.



Он отметил, что все больше финансовых учреждений выражают интерес к криптовалютам, например к биткоину и эфириуму. Но, став "системно значимыми", в случае быстрых перемен они могут превратиться в криптовалюты, которые несут "системный риск".



Сегодня "недостаточно людей или учреждений, которые держат криптовалюты, также нет достаточного объема кредитов или левериджа". "Говоря это, я рисую сценарии, при которых криптовалюты могут стать системно важными", - отметил он.



В этом году биткоин взлетел в цене, поднявшись более чем на 1000% по отношению к доллару. Это вызвало повышенный интерес со стороны инвесторов и финансовых руководителей. Власти ЕС и Великобритании планируют бороться с биткоином, поскольку растут проблемы с использованием криптовалют для облегчения проведения финансовых преступлений и отмывания денег.



При очередном крахе возможна еще более крупная негативная реакция против традиционных банков, чем после 2008 г., после того как впервые был разработан биткоин, и криптовалюты могут быть охвачены еще шире.



Но поскольку растет круг финансовых институтов, криптовалюты могут вызвать следующий кризис. По словам Хилемана, "мы видим, что в пространстве появилось больше хедж-фондов", появляются новые инвестиции, такие как рынок фьючерсов биткоин. Хотя, согласно исследованиям, опубликованным во вторник Центром макроэкономики, криптовалюты еще не представляет такой риск, потому что они "слишком оторваны от других финансовых рынков".



Однако стоит готовиться к интеграции с более традиционными финансовыми рынками, отметил Хилеман.



Криптовалюты не только угрожают стабильности, отметил Хилеман, они также могут "усугубить" следующий кризис.



"Сейчас вы можете легко выйти из традиционных банковских систем в нечто, не связанное с ними, и это может усугубить кризис", - сказал он.



Одной из важных проблем, по словам Хилемана, является отсутствие достоверной информации о ценности криптовалют. При условии существования практики недобросовестных торговцев, искусственно раздувающих цены интерес за счет инвесторов, определение реальной цены является проблематичным и усугубляется тем фактом, что модели оценки "все еще разрабатываются".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554041/ Источник: Вести ← Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина кандидатом в президенты РФ Путин заявил о необходимости перемен в России → Новости net.finam.ru