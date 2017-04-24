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Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина кандидатом в президенты РФ
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«Нефть России», 23.12.17, Москва, 00:56 Президиум ЦК КПРФ в пятницу рекомендовал выдвинуть в кандидаты в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
"Закончившийся только что президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году Павла Грудинина", - сказал Обухов.
Решение президиума должен обсудить сегодня вечером пленум, который предложит, в свою очередь, выбранного кандидата на съезд.
В субботу съезд партии тайным голосованием утвердит кандидата от КПРФ.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что кандидатура директора "Совхоза имени Ленина" активно обсуждается для выдвижения партией для участия в выборах президента в 2018 году. Как сообщал источник, Зюганов сам предложил кандидатуру Грудинина.