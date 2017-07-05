«Нефть России», 23.12.17, Москва, 00:03 Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма проявил себя в пятницу самым гуманным судом в мире. Он не стал тянуть до 30 декабря и портить газовикам и журналистам России и Украины Новый год, досрочно, за неделю до крайнего срока вынес свое решение по иску "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" о долге за поставку газа.



Главной новостью является сам факт завершения 1285-дневной тяжбы двух соседских газовых компаний и хоть какое-то возобновление поставок российского газа на Украину.



Как водится, в момент вынесения окончательного решения арбитража обе стороны объявили себя выигравшими. "Нафтогаз" сделал свое заявление на 1 час и 5 минут раньше "Газпрома", чем обеспечил себе максимум первичного внимания аудитории.



Что есть

В сухом остатке есть подтвержденный судом долг за поставки газа в 2013-2014 годах, который "Нафтогаз" обязан погасить. "Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд, а арбитры присудили $2,018 млрд.



В чью сторону стоит трактовать это решение суда?



Украинская сторона дает подсказку: "цена газа, полученного "Нафтогазом" во II квартале 2014 года, снижена на 27% - с $485 до $352/тыс. куб. м". Все равно эта цена была существенно выше спотовой цены в Европе на тот момент. На ближайшем к Украине хабе в Баумгартене цена газа в том квартале колебалась в интервале $248-328, а среднее значение за квартал сложилось на уровне $290.



В будущем цена газа "Газпрома" для "Нафтогаза" будет равна цене на одном из европейских газовых хабов, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.



Суд установил обязательность применения положений "бери-или-плати" до окончания срока действия контракта. Но снизил будущие обязательные годовые объемы закупки газа у "Газпрома" более чем в 10 раз - до 5 млрд куб. м газа (минимальные годовые объемы составят 4 млрд куб. м газа). С учетом текущих котировок газа в Европе, это может принести "Газпрому" по $1 млрд выручки в 2018 и 2019 году (исходя из минимального объема в 4 млрд куб. м).



Физически Украина все равно импортирует российский газ. Только не с востока, а с запада. И перенос закупки части газа на восток избавит ее от необходимости транспортировать эти объемы с востока на запад страны, а затем - внутри себя до потребителей (большая часть которых все равно находится на востоке).



Чего нет

За пределами суммы основного долга претензии сторон можно назвать только "бери больше, кидай дальше". Все они были отклонены судом: $56 млрд требования "Газпрома" заплатить по условию "бери или плати" за 2009-2017 годы и $14 млрд возврата "переплаты" за газ с мая 2011 по апрель 2014 год.



Суд постановил, что "Нафтогаз" не должен платить за объемы газа, которые были поставлены в Луганскую и Донецкую областями любому другому лицу, кроме "Нафтогаза".



Арбитры также признали недействительным положение о запрете на реэкспорт газа за пределы Украины.



Часики-то тикают

Украинская сторона заявила, что расчеты с "Газпромом" будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту. По нему "Нафтогаз" требует с "Газпрома" $16 млрд. Еще 189,125 млрд гривен ($6,76 млрд) Украина пытается взыскать с "Газпрома" по антимонопольному делу и исполнительное производство по взысканию этой суммы уже запущено на Украине.



Помимо подтвержденной судом суммы в $2 млрд "Нафтогаз" должен будет заплатить с 22 декабря "Газпрому" проценты за каждый день просрочки в размере 0,03%. Это составляет $606 тыс. в сутки. До конца февраля на сумму долга будет начислено более $41 млн процентов.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554039/ Источник: Interfax ← "Газпром": суд Стокгольма обязал "Нафтогаз" платить Президиум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина кандидатом в президенты РФ → Новости net.finam.ru