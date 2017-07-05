«Нефть России», 22.12.17, Москва, 21:59 Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в пятницу обязал "Нафтогаз Украины" погасить просроченную задолженность в размере $2,019 млрд перед "Газпромом" за поставки газа, сообщает "Газпром".



"Нафтогаз Украины" обязан также выплатить проценты, начисленные с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.



Суд обязал "Нафтогаз Украины" ежегодно с 2018 г. отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м российского газа.



Суд отказал "Нафтогазу Украины" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 г. по апрель 2014 г. и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 г. по 26.04.2014 в сумме около $14 млрд.



Суд постановил, что к контракту нельзя применять ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.



Суд установил обязательность применения положений "бери или плати" до окончания срока действия контракта.



Начатое "Газпромом" арбитражное разбирательство о нарушении "Нафтогазом Украины" своих платежных обязательств по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. продолжалось с июня 2014 г. "Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству", - подчеркивает "Газпром".



Ниже следует полный текст заявления "Газпрома":



"Сегодня Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма ("Стокгольмский арбитраж") подвел итоги длившегося с июня 2014 г. разбирательства по спору, инициированному ПАО "Газпром" в связи с нарушением НАК "Нафтогаз Украины" своих платежных обязательств по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг., и вынес окончательное решение.



Несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству.



В частности, еще в отдельном решении от 31 мая 2017 г. арбитраж согласился с аргументами "Газпрома" и отверг ключевые требования "Нафтогаза Украины":



- отказал "Нафтогазу Украины" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 г. по апрель 2014 г. и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 г. по 26.04.2014 г. в сумме около $14 млрд;



- отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство;



- установил обязательность применения положений "бери или плати" до окончания срока действия контракта.



Таким образом, основываясь на выводах отдельного решения от 31 мая, арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины":



- уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2 млрд 18 млн 920 тыс. 854,91 долларов США, а также проценты с 22.12.2017 г. по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки;



- ежегодно с 2018 г. отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа".



Между тем "Нафтогаз Украины" утверждает, что выиграл арбитраж у "Газпрома" в Стокгольме.



Суд полностью отверг претензии "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" на $56 млрд за несоблюдение условия контракта take-or-pay. Кроме того, "условия о запрете на реэкспорт и другие положения были признаны недействительным с целью приведения контракта в соответствие с текущими стандартами рынка", подчеркивает "Нафтогаз Украины".



Ниже следует текст заявления "Нафтогаза Украины":



"Сегодня Трибунал при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования ПАО "Газпром" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд за 2009-2017 гг.



НАК "Нафтогаз Украины" добилась уменьшения будущих обязательных годовых объемов закупки газа у "Газпрома" более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.



Цена газа, полученного "Нафтогазом" во II квартале 2014 г., снижена на 27% с $485 за 1 тыс. куб. м до $352 за 1 тыс. куб. м. Благодаря пересмотру контрактной цены "Нафтогаз" сэкономил $1,8 млрд на закупке газа, приобретенного в 2014-2015 гг.



Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его в соответствие с рыночными европейскими стандартами.



"Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража более чем в $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа. "Нафтогаз" требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 г."

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