«Нефть России», 22.12.17, Москва, 21:51 Участники судебного спора от ПАО "НК "Роснефть", ПАО АНК "Башнефть", Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение, в соответствии с которым АФК "Система" выплатит "Башнефти" 100 млрд руб.



Возмещение убытков, понесенных "Башнефтью" со стороны АФК "Система", должно быть проведено до 30 марта 2018 г. После погашения данной суммы стороны откажутся от взаимной претензии.

Об этом сообщается в пресс-релизах ПАО "НК "Роснефть" и ПАО АНК "Башнефть", опубликованных в пятницу, 22 декабря.



"Согласно условиям мирового соглашения ответчики обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд руб. Привлечение ответчиками средств для возмещения убытков осуществляется при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка РФ. Окончательные расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 г. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий".



В свою очередь в Российском фонде прямых инвестиций заявили о том, что приветствуют мировое соглашение между ПАО "АФК "Система" и ПАО АНК "Башнефть", которое было достигнуто в том числе при активном содействии фонда.



29 ноября 2017 г. ПАО АНК "Башнефть" наделила РФПИ полномочиями способствовать мирному урегулированию коммерческого спора по иску о взыскании убытков с ПАО АФК "Система" и АО "Система-Инвест", поданному в Арбитражный суд Республики Башкортостан.



В РФПИ выразили уверенность в том, что данный компромисс, достигнутый в интересах обеих сторон, является позитивным сигналом для рынка в целом и будет содействовать формированию благоприятного инвестиционного климата в России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554037/ Источник: Вести ← Джеймс Рикардс: нефть рухнет на 50% "Газпром": суд Стокгольма обязал "Нафтогаз" платить → Новости net.finam.ru