«Нефть России», 23.12.17, Москва, 00:12 За последние два года нефть прошла впечатляющий путь: с $29,42 за баррель 15 января 2016 г. нефть выросла до $57,36 за баррель, отмеченные в прошлую пятницу. Это рост на 95% за 23 месяца.



Значительная часть этой прибыли отражает решимость двух крупнейших мировых экспортеров нефти - Саудовской Аравии и России - ограничить производство в целях укрепления цен. Дуополия Саудовской Аравии и России оказалась намного более эффективной, чем ОПЕК, в плане поддержания дисциплины, необходимой для контроля цен на нефть, пишет Джеймс Рикардс, финансовый эксперт и писатель, автор книги "Путь к руинам", который в прошлом успешно спрогнозировал политику ФРС.



Члены ОПЕК, такие как Иран и Ирак, известны тем, что ведут нечестную игру в отношении квот ОПЕК. Дуополия более дисциплинирована.



Тем не менее подобная манипуляция - обоюдоострый меч: Саудовская Аравия и Россия не заинтересованы в том, чтобы цены слишком сильно росли, так же как они не заинтересованы в том, чтобы они слишком сильно падали.



Сейчас цены на нефть находятся на верхнем пределе диапазона, который считается приемлемым для дуополии. Ценам на нефть останется только снижаться, если Саудовская Аравия и Россия начнут вести нечестную игру.



Несмотря на рост и падение поставок и спроса на нефть, а также технические аспекты торговли, основная динамика на мировых энергетических рынках является довольно простой. На любом рынке есть ценополучатели и ценоустановители. Единственными ценоустановителями на мировых энергетических рынках являются Саудовская Аравия и Россия, если они действуют сообща.



На Саудовскую Аравию и Россию (дуополия) приходится 25% мирового экспорта нефти. Это больше, чем у следующих шести крупных экспортеров нефти, вместе взятых.



Не менее важно то, что у Саудовской Аравии самые низкие издержки производства для любого крупного производителя: около $4 за баррель. Безусловно, Саудовская Аравия стремится к более высоким ценам на нефть, но нефть может опуститься до $10 за баррель, а Саудовская Аравия все равно будет зарабатывать деньги, в то время как большинство других экспортеров потеряют деньги или прекратят производство.



Дуополия сталкивается со знакомой дилеммой, которая может противостоять любому бизнесу. С одной стороны, им нравятся высокие цены и доходы, которые он несут с собой. С другой стороны, высокие цены имеют две опасности.



Во-первых, высокие цены способствуют развитию конкуренции в виде предельной производительности, которая может получить рыночную долю. Во-вторых, высокие цены могут привести к спаду в развитых странах, что снижает потребление нефти.



Очевидно, что дуополия хотела бы повысить цены, но это только стимулирует производство предельных производителей, особенно тех, кто использует технологию гидравлического разрыва пласта в таких местах, как Пермский бассейн в Техасе.



Решением этой дилеммы является план оптимизации с использованием линейного программирования. Этот способ моделирования заключается в том, чтобы задать вопрос: какова оптимальная цена, которая уничтожит конкуренцию и одновременно увеличит доход?

Саудовская Аравия реализовала эту программу в середине 2014 г.: они пришли к выводу, что оптимальная цена составляет $60 за баррель.



Конечно, просто потому, что компьютер выдает цифру в $60, еще не значит, что ее можно использовать в реальной ситуации. Существует множество факторов, влияющих на ценообразование на рынке нефти, включая геополитику, инфляцию или дезинфляцию, а также технические модели торговли.



В частности, при радикальном движении цены на макрорынке есть тенденция к "перерегулированию", что, например, довольно часто встречается на валютных рынках.



Тем не менее Саудовская Аравия в середине 2014 г. начала снижать цены на нефть, чтобы уничтожить отрасль сланцевой нефтедобычи, которая в 2011 г. стала главной конкурентной угрозой.



И, несмотря на то что план Саудовской Аравии оказался эффективным, индустрия сланцевой нефтедобычи не просто не исчезла. Фактически первоначальная позиция сланцевиков заключалась в том, чтобы добывать больше нефти. Этот дополнительный объем производства плюс "перерегулирование" объясняют падение цен на нефть до уровня $30 за баррель в начале 2016 г.



Причина, по которой сланцевики смогли производить больше нефти по более низким ценам, была связана с финансовыми ограничениями. Сланцевики начали проводить аренду, использовать оборудование и рабочую силу в хорошие времена, когда нефть стоила $100 за баррель еще до 2014 г.



В этом процессе использовался высокий леверидж, который обременял нефтедобытчиков фиксированными процентными платежами и платежами в счет погашения основной суммы долга. Сланцевики пошли на это, полагая, что цены на нефть останутся выше $70 за баррель. Некоторые структуры затрат сланцевиков достигли $130 за баррель, чтобы достичь прибыльности.



Многие из этих расходов были фиксированными, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Добывать нефть в убыток было лучше, чем вообще не добывать, потому что это приносило некоторый поток наличных денег, чтобы выплачивать проценты, пока сланцевики ждали лучших времен.



Но лучшие времена так и не наступили. В начале 2016 г. цены на нефть отскочили от минимумов и стабилизировались ближе к цене $45 за баррель, однако они были еще недостаточно высокие, чтобы поддержать большинство сланцевиков.



На фоне банкротств и реструктуризации долгов в игру вступила новая волна сланцевиков. Эта новая волна приобрела активы у потерпевших крах сланцевиков и продолжила разведку и бурение с улучшенными структурами затрат.



Некоторые из "новых" сланцевиков пришли их первой волны в 2011 г., но они сумели удержаться либо потому, что у них были кучи наличных денег после первого финансирования, либо потому, что они достаточно сократили расходы, чтобы оставаться в игре некоторое время.



Саудовская Аравия восприняла угрозу от новой волны сланцевиков и решила пойти на убийство.



Для этого она создала дуополию с Россией. Теперь запланирован новый раунд снижения цен на нефть и еще одно кровопролитие на месторождениях.



Каковы прогнозы в отношении перспектив цен на нефть в 2018 г.?



Сейчас все говорит о том, что цены на энергоносители начнут падать.



Недавнее двустороннее производственное соглашение между Саудовской Аравией и Россией наряду с многосторонним соглашением с ОПЕК призвано ограничить производство и стабилизировать цены на уровне $60 за баррель.



Эти новые соглашения в основном подтверждают ограничения на производство, которые были согласованы в начале этого года. Эти соглашения объясняют рост цен на нефть с середины 2017 г.



Тем не менее сланцевики не ушли. Некоторые из них цепляются за отрицательный денежный поток в надежде на более высокие цены. Дуополия может их разочаровать.



Теперь, когда установлены квоты на производство дуополии и ОПЕК, можно ждать обман.



Многолетние мошенники, такие как Иран и Ирак, будут первыми, кто начнет перепроизводство. Экономика Венесуэлы находится в свободном падении, и она, безусловно, воспользуется возможностью перепроизводства. После увеличения предложения дуополия присоединится к их собственному увеличению, чтобы не потерять долю на рынке.



Сланцевики красиво рассуждают, когда дело доходит до прибыльности, но мало действуют.



На фоне уверенности в отношении того, что цены сохранятся на уровне $60 за баррель, а цены на нефть близки к этому уровню, ценам ничего не остается, кроме того как падать. Цены в верхней части торгового диапазона вызовут дополнительное производство.

На этот раз сланцевики не получат отсрочки, потому что их банкиры, акционеры и держатели облигаций не допустят этого.



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