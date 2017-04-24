«Нефть России», 22.12.17, Москва, 13:15 Лидер ЛДПР стал первым, кто подал документы в Центризбирком о выдвижении в качестве кандидата на пост президента РФ. ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партии ЛДПР на выборах и уполномоченных Владимира Жириновского по финансовым вопросам, а также разрешил ему открыть специальный избирательный счет.



Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее постановление было принято на заседании Центризбиркома в пятницу.



Это решение означает, что Жириновский, который был выдвинут ЛДПР в качестве кандидата на пост президента РФ, может начать формировать избирательный фонд. Формирование фонда позволит кандидату вести агитацию и оплачивать агитационные материалы.



Согласно календарному плану ЦИК, кандидаты от партий должны представить документы о своем выдвижении в Центризбирком не позднее 12 января, а самовыдвиженцы - не позднее 7 января.



Подать документы на регистрацию кандидатов они смогут с 27 декабря и вплоть до 31 января. Далее ЦИК в течение 10 дней примет решение о регистрации или отказе в регистрации тем или иным кандидатам.



20 декабря съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты России. Для лидера либерал-демократов, как отмечают в аппарате партии, нынешняя избирательная кампания станет шестой по счету.



Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554033/ Источник: Interfax ← BP: сланцевая нефть обладает ограниченным влиянием Джеймс Рикардс: нефть рухнет на 50% → Новости net.finam.ru