Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 23 декабря 2017 года, суббота , 21:30:36 мск
Нефть, Brent: $65.25 +0,53
Валюта:    58.32 -0,24    69.13 -0,39
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1271.27 Мб информации:

  • 536875 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Сланец

BP: сланцевая нефть обладает ограниченным влиянием

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:39    Генеральный директор британского концерна BP Роберт Дадли заявил о том, что роль американских компаний, добывающих сланцевую нефть, на мировом рынке нефти является ограниченной.
 
Об этом глава BP заявил в интервью изданию Financial Times. Роберт Дадли отметил, что первоначальный оптимизм по поводу перспектив наращивания сланцевой добычи сменяется более осторожными оценками, по мере того как выясняются ограничения, связанные с технологией добычи и особенностями разных геологических формаций.
 
Дадли также отметил, что спрос на нефть в следующие 10 лет продолжит расти и в целом потребность мировой экономики в углеводородах будет сохраняться довольно долго.
 
"Мы видим, как в модели Пермского бассейна как единого идеального сланцевого месторождения появляются трещины.
 
Я не думаю, что сланцевые компании США могут стать идеальным стабилизирующим производителем для нефтяного рынка. На какой-то момент эти перспективы меня беспокоили. Но сейчас я думаю, что положение сланцевых компаний будет не таким устойчивым.
 
Я пока не склоняюсь к идее о том, что цены на нефть резко взлетят из-за низкого уровня инвестиций. Хотя довольно большая доля инвестиций была отложена, это правда.
В течение следующих 10 лет, а возможно, и дольше, спрос на нефть будет расти из-за роста населения и увеличения благосостояния.
 
А потом, когда спрос начнет снижаться, – это будет постепенное снижение. Необходимость в нефти в мире будет сохраняться еще очень долго во второй половине этого века".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554031/

Зюганов подтвердил возможность выдвижения главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФЖириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом в президенты РФ
Просмотров: 587
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

BP: сланцевая нефть обладает ограниченным влиянием

«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:39   Генеральный директор британского концерна BP Роберт Дадли заявил о том, что роль американских компаний, добывающих сланцевую нефть, на мировом рынке нефти является ограниченной.
 
Об этом глава BP заявил в интервью изданию Financial Times. Роберт Дадли отметил, что первоначальный оптимизм по поводу перспектив наращивания сланцевой добычи сменяется более осторожными оценками, по мере того как выясняются ограничения, связанные с технологией добычи и особенностями разных геологических формаций.
 
Дадли также отметил, что спрос на нефть в следующие 10 лет продолжит расти и в целом потребность мировой экономики в углеводородах будет сохраняться довольно долго.
 
"Мы видим, как в модели Пермского бассейна как единого идеального сланцевого месторождения появляются трещины.
 
Я не думаю, что сланцевые компании США могут стать идеальным стабилизирующим производителем для нефтяного рынка. На какой-то момент эти перспективы меня беспокоили. Но сейчас я думаю, что положение сланцевых компаний будет не таким устойчивым.
 
Я пока не склоняюсь к идее о том, что цены на нефть резко взлетят из-за низкого уровня инвестиций. Хотя довольно большая доля инвестиций была отложена, это правда.
В течение следующих 10 лет, а возможно, и дольше, спрос на нефть будет расти из-за роста населения и увеличения благосостояния.
 
А потом, когда спрос начнет снижаться, – это будет постепенное снижение. Необходимость в нефти в мире будет сохраняться еще очень долго во второй половине этого века".
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Декабрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031