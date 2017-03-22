«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:39 Генеральный директор британского концерна BP Роберт Дадли заявил о том, что роль американских компаний, добывающих сланцевую нефть, на мировом рынке нефти является ограниченной.



Об этом глава BP заявил в интервью изданию Financial Times. Роберт Дадли отметил, что первоначальный оптимизм по поводу перспектив наращивания сланцевой добычи сменяется более осторожными оценками, по мере того как выясняются ограничения, связанные с технологией добычи и особенностями разных геологических формаций.



Дадли также отметил, что спрос на нефть в следующие 10 лет продолжит расти и в целом потребность мировой экономики в углеводородах будет сохраняться довольно долго.



"Мы видим, как в модели Пермского бассейна как единого идеального сланцевого месторождения появляются трещины.



Я не думаю, что сланцевые компании США могут стать идеальным стабилизирующим производителем для нефтяного рынка. На какой-то момент эти перспективы меня беспокоили. Но сейчас я думаю, что положение сланцевых компаний будет не таким устойчивым.



Я пока не склоняюсь к идее о том, что цены на нефть резко взлетят из-за низкого уровня инвестиций. Хотя довольно большая доля инвестиций была отложена, это правда.

В течение следующих 10 лет, а возможно, и дольше, спрос на нефть будет расти из-за роста населения и увеличения благосостояния.



А потом, когда спрос начнет снижаться, – это будет постепенное снижение. Необходимость в нефти в мире будет сохраняться еще очень долго во второй половине этого века".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554031/ Источник: Вести ← Зюганов подтвердил возможность выдвижения главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФ Жириновский стал первым утвержденным ЦИК кандидатом в президенты РФ → Новости net.finam.ru