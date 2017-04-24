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Выборы

Зюганов подтвердил возможность выдвижения главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФ

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«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:33     Кандидатура директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина активно обсуждается для выдвижения КПРФ для участия в выборах президента в 2018 году, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
 
"Кандидатов в президенты просматривает Высший совет народного-патриотических сил, он нами уже создан", - сказал Зюганов журналистам в пятницу. Среди кандидатов в президенты "есть представители лучших народных предприятий", добавил лидер КПРФ.
 
"Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд", - сказал Зюганов.
 
Он пояснил, что кандидата в президенты от КПРФ определит съезд тайным голосованием. "Сегодня президиум, в 18:00 пленум, по уставу президиум и пленум выносят кандидатуру, которую завтра рассмотрит съезд. По закону за каждую кандидатуру голосуют тайно на съезде, всякие домыслы о том, что тот - второй, третий, лишены оснований", - сказал Зюганов.
 
Накануне источник в КПРФ сообщил "Интерфаксу", что Зюганов в четверг на заседании президиума ЦК партии предложил в качестве кандидата в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Он стал победителем народного голосования по выбору кандидата в президенты России от левых сил, организованного движением "Левый фронт" в ноябре.
 
При этом еще в начале ноября Зюганов заявлял, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты, однако позже в пресс-службе КПРФ сообщили, что этот вопрос пока остается открытым.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554030/

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Зюганов подтвердил возможность выдвижения главы Совхоза имени Ленина кандидатом от КПРФ

«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:33    Кандидатура директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина активно обсуждается для выдвижения КПРФ для участия в выборах президента в 2018 году, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
 
"Кандидатов в президенты просматривает Высший совет народного-патриотических сил, он нами уже создан", - сказал Зюганов журналистам в пятницу. Среди кандидатов в президенты "есть представители лучших народных предприятий", добавил лидер КПРФ.
 
"Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд", - сказал Зюганов.
 
Он пояснил, что кандидата в президенты от КПРФ определит съезд тайным голосованием. "Сегодня президиум, в 18:00 пленум, по уставу президиум и пленум выносят кандидатуру, которую завтра рассмотрит съезд. По закону за каждую кандидатуру голосуют тайно на съезде, всякие домыслы о том, что тот - второй, третий, лишены оснований", - сказал Зюганов.
 
Накануне источник в КПРФ сообщил "Интерфаксу", что Зюганов в четверг на заседании президиума ЦК партии предложил в качестве кандидата в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Он стал победителем народного голосования по выбору кандидата в президенты России от левых сил, организованного движением "Левый фронт" в ноябре.
 
При этом еще в начале ноября Зюганов заявлял, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты, однако позже в пресс-службе КПРФ сообщили, что этот вопрос пока остается открытым.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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