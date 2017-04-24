«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:33 Кандидатура директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина активно обсуждается для выдвижения КПРФ для участия в выборах президента в 2018 году, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.



"Кандидатов в президенты просматривает Высший совет народного-патриотических сил, он нами уже создан", - сказал Зюганов журналистам в пятницу. Среди кандидатов в президенты "есть представители лучших народных предприятий", добавил лидер КПРФ.



"Предприятие Павла Грудинина оказалась лучшим в стране, и не случайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд тайным голосованием. Приглашаю завтра на съезд", - сказал Зюганов.



Он пояснил, что кандидата в президенты от КПРФ определит съезд тайным голосованием. "Сегодня президиум, в 18:00 пленум, по уставу президиум и пленум выносят кандидатуру, которую завтра рассмотрит съезд. По закону за каждую кандидатуру голосуют тайно на съезде, всякие домыслы о том, что тот - второй, третий, лишены оснований", - сказал Зюганов.



Накануне источник в КПРФ сообщил "Интерфаксу", что Зюганов в четверг на заседании президиума ЦК партии предложил в качестве кандидата в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Он стал победителем народного голосования по выбору кандидата в президенты России от левых сил, организованного движением "Левый фронт" в ноябре.



При этом еще в начале ноября Зюганов заявлял, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты, однако позже в пресс-службе КПРФ сообщили, что этот вопрос пока остается открытым.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554030/ Источник: Interfax ← Эксперт: мир на пороге нового долгового кризиса BP: сланцевая нефть обладает ограниченным влиянием → Новости net.finam.ru