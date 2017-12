«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:16 После референдума по вопросу Brexit, массовой миграции мусульман в Европу, "сюрприза" в виде победы Трампа на выборах в США сложно представить себе больший геополитический и социальный хаос 2016 г. Однако эти события напоминают пласты льда на склоне горы, которые, собираясь вместе, накапливают энергию для большой лавины.



Мы стали свидетелями умеренного роста и "лавины" в экономическом мире в 2008 г., и, конечно же, это создало предпосылки для финансового краха в течение следующих десяти лет.



Однако на сей раз этот продолжающийся крах проявится в форме валютного кризиса и кризиса казначейских облигаций, а также всех международных конфликтов, связанных с этими бомбами. 2017 г. и его место в великой схеме стали моментом, когда наметился очевидный путь на следующие 10 лет.



Вот ряд событий, которые могут привести к беспрецедентной нестабильности в 2018 г., которая продлится, вероятно, вплоть до 2030 г.



Переворот в Саудовской Аравии



Подъем принца Мухаммеда бин Салмана до статуса диктатора в правительстве Саудовской Аравии пугает. И все же есть ряд важных деталей.



Например, план "Видение-2030", предложенный Салманом, включает в себя уход валютной системы Саудовской Аравии от доллара США, что убивает отношения с нефтедолларом, которые десятилетиями поддерживали экономику США.



И тот факт, что Салман имеет обширную поддержку корпораций, таких как The Carlyle Group, Goldman Sachs и Blackrock через свой Суверенный фонд, указывает на явную поддержку международных финансистов возможной гибели статуса мировой резервной валюты - доллара.



Наряду с ростом влияния Мухаммеда, в регионе неизбежны беспорядки. Запланирована новая крупномасштабная война на Ближнем Востоке. Саудиты накаляют военную риторику против "Хезболлы" в Ливане и Иране.



Пропаганда войны из нефтяного королевства становится по меньшей мере самоуверенной. Кризис в Саудовской Аравии, как и кризис в Сирии, навсегда изменит облик региона.



Россия выводит войска из Сирии, оставляя Асада уязвимым



Вот уже много лет существует ложная парадигма "Восток/Запад", реальность которой начинается со многих либеральных активистов, поскольку восточные "спасители" действуют наравне с желаниями мирового банковского синдиката.



Например, Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк, который, как утверждали многие, собирается сбросить власть истеблишмента, теперь сотрудничает непосредственно с истеблишментом через Всемирный банк и МВФ. В настоящее время Китай является страной-флагманом для корзины специальных прав заимствования МВФ и открыто призывает к введению глобальной валюты, контролируемой не кем иным, как МВФ.



В 2017 г. Goldman Sachs и JP Morgan стали крупнейшими инвестиционными банками в России. Компании Rothschild and Co. продолжают работать в России практически непрерывно как минимум десятилетие, несмотря на всю бессмыслицу, которую мы слышим, касающуюся того, что Путин "выгнал всех банкиров".



Это наводит на мысль, что вторжение в Сирию либо Саудовской Аравией, либо ее недавно появившимся союзником Израилем может быть использовано, для того чтобы вовлечь Иран в конфликт.



Также можно было предположить, что Россия отступит, если глобалисты сочтут это выгодным. И вдруг мы слышим, как Россия объявляет о том, что война с ИГИЛ закончилась и в ближайшие месяцы будет выведена "значительная часть" войск.



Это оставляет Асада в весьма уязвимом положении и практически не имеет смысла, если только вы не поймете, что речь идет не о России, Асаде или Востоке, выступающем против Запада. Речь идет о геополитическом театре, и шоу должно продолжаться.



Третий акт, по-видимому, лишь усилит войну в колыбели цивилизации, считает Брэндон Смит из alt-market.com.



Запуск северокорейской МБР



Напряженность отношений с Северной Кореей продолжится в 2018 г., и основной причиной этого является недавний запуск МБР в Пхеньяне. Один из основных аргументов против войны в Северной Корее заключался в том, что их ракетной технологии недостаточно, для того чтобы представлять угрозу для материковой части США и что ответ США окажется чрезвычайным, а также катастрофическим для всех участников, учитывая минимальную угрозу, которую представляет Северная Корея.



Это обоснование теперь удобно разве что для разжигателей войны, которые выступают советниками администрации Трампа.



В 2017 г. ракетно-ядерная система Северной Кореи совершила удивительный скачок, их последняя МБР может нанести удар по восточным штатам США или почти в любую точку мира.



Таким образом, для американских граждан эта угроза носит уже личный характер. В любом крупном американском городе четверть населения испарится в мгновение ока, а еще четверть будет убита радиоактивным облучением со временем. Уже представляя себе ядерные грибы в своем воображении, американцы, которые в большинстве своем устали от войны в песочнице за последние 20 лет, имеют все основания приветствовать еще одну, а не возражать против нее.



Все, что осталось, - это небольшой толчок, чтобы побудить население США сделать этот первый ужасный шаг в бездну азиатского горного конфликта.



Китай оставляет дверь открытой для смены режима в Северной Корее



Государственное издание Global Times цитирует, что Китай не допустит смены режима в Северной Корее со стороны США, но если Северная Корея нападет первой, Китай сохранит нейтралитет. И это самое поразительное заявление китайского правительства, которое призывает к созданию мировой валюты, контролируемой МВФ.



Идея ясна: Северная Корея не уходит, и, вероятно, стоит ждать некую провокацию. Китай дал понять, что когда это произойдет, он не станет вмешиваться, а это означает, что не будет никакого политического средства сдерживания.



Да, это еще один пример того, как парадигма "Восток/Запад" между правительствами является такой же ложной, как парадигма "левых/правых" между политиками, хотя и показывает крайне тревожное развитие.



Это означает, что близится конфликт в регионе, и для тех, кто понимает стратегическое препятствие в Северной Корее, по крайней мере десятилетняя трясина будет сопровождаться миллионами смертей среди гражданского населения.



ФРС сокращает свой баланс



Наступил заключительный этап программы ФРС по выбиванию почвы из-под ног фондовых рынков. Процентные ставки продолжат расти, либеральные активисты, наконец, смогут принять тот факт, что эти повышения продолжатся и что ФРС не заботится о продолжении "бычьего" рынка акций или продолжении поддержки американских облигаций.



Медленно проявляются результаты ужесточения политики ФРС, но эффекты были заглушены в течение нескольких месяцев законопроектом о налоговой реформе Трампа.



Законопроект Трампа действует как плацебо для рынков в конце 2017 г., главным образом потому, что предположение среди инвесторов заключается в том, что корпорации будут использовать прибыль от снижения налогов для продолжения выкупа акций.



Для тех, кто не знает, это был выкуп акций, подпитываемый беспроцентными кредитами ФРС, которые создали почву для, казалось бы, бесконечного "бычьего" ралли фондового рынка в течение последних нескольких лет.



Это, по существу, открытое манипулирование акциями корпораций, координирующимися с центробанком. Однако, если процентные ставки растут даже незначительно, миллиарды (если не триллионы) долларов, необходимые для поддержания такого ралли, уже недоступны. А для того чтобы их использовали, они должны быть свободны.



Рост баланса ФРС почти соответствует росту Dow Jones. Если корреляция продолжится, Dow будет падать по мере уменьшения баланса.



Вера в законопроект Трампа о поддержании фондового рынка совершенно неуместна. Потребуется по крайней мере два года налогового цикла, прежде чем можно будет эффективно использовать налоговые льготы для финансирования выкупа.



Рост криптовалют



Что интересно, а также наиболее подозрительно во внезапном "взрыве" криптовалют, таких как биткоин, так это то, что фактический объем рынка и индивидуальный интерес к этим цифровым продуктам по-прежнему довольно малы.



Уже вышло немало материалов о "виртуальной экономике", созданной глобалистами, использующей криптовалюты в качестве флагмана.



Широкий интерес истеблишмента к криптовалютам и блокчейну, безусловно, опровергает совершенно фарсовое представление о том, что эти продукты представляют угрозу для международных банков. Но,помимо этого, рост криптовалют говорит о довольно очевидной тенденции, которая может проявить себя в течение следующего десятилетия.



Ясно, что глобалисты стремятся к созданию безналичного пространства, в котором не будет места анонимности, и эта система будет запущена в результате подрывной деятельности в следующем году.



Рост криптовалют потенциально является самым катастрофическим событием в 2017 г., именно потому. что так много либеральных активистов рассматривают их как инструмент децентрализации, когда он действительно является инструментом полной централизации.



Криптовалюты означают гибель реальной децентрализованной и частной экономики, поскольку человечество начинает отказываться от транзакций от человека к человеку в пользу оцифрованной фантомной экономики, полностью зависящей от интернет-торговли, находящейся под постоянным наблюдением. Если это не остановить, экономическая независимость, локализация и индивидуальное производство будут раздавлены под тяжестью криптовалют.



Когда историки оглянутся на 2017 г., они скажут, что этот год стал началом конца крупнейшего экономического "пузыря" всех времен, а также началом цифровой экономики полного спектра и началом последних остатков финансовой независимости. 2018 г., вероятно, будет годом действий и их последствий.