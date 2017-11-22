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Как ЦБ стал санатором. Обобщение
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«Нефть России», 22.12.17, Москва, 12:09 Уходящий 2017 год ознаменовался поочередным "удочерением" Центробанком трех частных банковских групп. И хотя сам регулятор уверяет, что никакого огосударствления в российском банковском секторе не происходит, участники рынка слабо верят в способность ЦБ удержать баланс конкуренции между "новыми" госбанками и оставшимися частными игроками, а также выстроить "китайскую стену" при надзоре за новоиспеченными дочерними структурами.
Когда ЦБ летом 2016 года анонсировал планы санировать банки по-новому, через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), никто не мог подумать, что к концу этого года под опекой регулятора окажутся сразу три банка из топ-15, а на их спасение понадобится почти 1 трлн рублей.
Первая половина 2017 года прошла относительно спокойно для банковского сектора: розничное кредитование восстанавливалось, прибыль росла, доля проблемных кредитов стабилизировалась, темпы отзыва лицензий замедлились. Руководство ЦБ заявляло, что процесс очищения банковского сектора не завершен и может продлиться еще 2-3 года, не обозначая масштабы потенциальных "жертв надзора". При этом, как всегда, "все всё знали", то есть рынок прекрасно понимал, что не только у банка "Югра" бизнес-модель построена на зыбком фундаменте, но и у игроков посерьезнее. Просто знанию этому был не один год, и колоссы, казалось, еще долго простоят на своих в разной степени глиняных ногах.
Кто-то должен был нарушить правила игры "все знаем, но вслух не говорим". Роль буревестника, вольно или не очень, взял на себя директор по работе с состоятельными клиентами УК "Альфа-Капитал" Сергей Гаврилов. В августе он разослал клиентам письмо, в котором предупреждал о рисках инвестиций в бумаги Московского кредитного банка, "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка. В письме указывалось, что ситуация вокруг этой четверки может быть решена уже осенью. После того, как рассылка стала публичной, банки обвинили "Альфа-Капитал" в недобросовестной конкуренции (Альфа-банку тут же припомнили схватку с "Открытием" за почетный титул крупнейшего частного банка страны), а ФАС потребовала письмо опровергнуть. Компания отозвала письмо Гаврилова, заявив, что это частное мнение конкретного аналитика, но это уже ничего не меняло - масло было пролито. Рынку остается гадать, какова природа этой истории - пророчество, аналитика, недобросовестная конкуренция, инсайд? Факт остается фактом: три банка из "списка Гаврилова" отправились на санацию, не оставив шанса держателям субординированных обязательств вернуть свои средства. И только четвертый, где сквозь привычную аббревиатуру все яснее просвечивает название крупной государственной компании, пока попирает провидение аналитика "Альфа-капитала".
ЦБ любит троицу
Первым на санацию из "списка Гаврилова" пошел банк "Открытие", в периметр которого ЦБ также включил "Россгосстрах", банк "Траст" и еще ряд юрлиц. Проблемы "Открытия" не были новостью для рынка, так как последние несколько месяцев банк боролся с оттоком пассивов, утекавших на фоне невысокого рейтинга от агентства АКРА. Через месяц, в сентябре, на санацию отправился Бинбанк, собственники которого сами попросили ЦБ санировать его через ФКБС. А в декабре статус санируемого банка получил Промсвязьбанк.
Крах крупнейших частных банков стал следствием нескольких причин, общих для всей тройки: высокая концентрация рисков на бизнес собственников, плохое качество активов и неоправданно агрессивный рост, в том числе за счет покупки проблемных игроков. В результате на докапитализацию "Открытия" ЦБ потратил 456 млрд рублей (и эта сумма может вырасти в 2018 году), потребность Бинбанка в капитале составляет 350-370 млрд рублей, нехватку капитала у Промсвязьбанка регулятор предварительно оценивает в 100-200 млрд рублей.
ЦБ уже много лет пытается снизить риски, которые банки берут на себя, кредитуя проекты своих владельцев. Норматив Н25, ограничивающий кредитование связанных сторон планкой 20% капитала, не смог излечить "родовую травму" российских банков, часть из которых изначально создавалась для финансирования заводов и строек своих акционеров. Банки с легкостью научились обходить норматив и продолжили кредитовать бизнес-проекты собственников.
Ярким примером стал Бинбанк, который, по оценке ЦБ, формально соблюдал норматив Н25, но по факту активы, связанные с бизнес-проектами его собственников, достигли 736 млрд рублей, или более 700% капитала. Не менее впечатляющий кейс продемонстрировал Промсвязьбанк, exposure которого на бизнес владельцев превысил капитал (на 1 ноября составлял 153 млрд рублей по РСБУ), хотя формально показатель Н25 был в пределах максимального значения. Триггером в ситуации с "Открытием" стал заход в проблемный "Росгосстрах" : затраты банка на финансирование деятельности убыточного страховщика намного превзошли первоначальные ожидания собственников банка. При этом "Открытие", вливая миллиарды в "Росгосстрах", не спешил становиться его акционером.
Что примечательно - все банки, попавшие на санацию к ЦБ, сами являлись санаторами. Старая схема санации с привлечением инвестора и использованием кредитных средств оказалась нежизнеспособной. Мало того, что эта модель ухудшила финансовое положение инвесторов, она не сильно улучшила работу санируемых банков и превратила их в плацдарм для плохих активов, которые передавались с баланса санаторов. Убытки банка "Траст" (группа "Открытие") и Рост банка (группа Бинбанка) с момента санации не уменьшились и за третий квартал составили 57,5 млрд рублей и 82,6 млрд рублей соответственно.
Аналитики указывают, что новый механизм санации банков сопряжен с риском недобросовестности (moral hazard), когда у акционеров и менеджмента появляется соблазн принятия чрезмерных рисков в ожидании, что они все равно получат поддержку государства, при этом без серьезных последствий со стороны правоохранителей. Хотя собственники лишились банков и средств, размещенных в них, они смогли сохранить часть активов и, самое главное, свою свободу. Информации о возбужденных делах в отношении акционеров и руководства санируемых ЦБ банков пока нет.
Главное - видеть позитив
ЦБ назвал санацию банков по новой схеме "в целом очень позитивным событием". Именно так заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в августе, когда регулятор объявил о спасении банка "Открытие". "Де-факто, начиная с конца сегодняшнего дня и с начала следующего, Банк России - главный финансовый спонсор банка "Открытие". Наверное, более сильного и надежного инвестора, чем центральные банки, в современной экономике пока не существует, с чем искренне могу поздравить клиентов, кредиторов и вкладчиков банка "Открытие", - сказал он.
Для вкладчиков спасение банка однозначно является радостным событием, чего нельзя сказать о других банках, которые, к сожалению или к счастью, пока не попали под контроль ФКБС. С самого начала обсуждения реформы санации участники рынка высказывали опасения, что ЦБ будет сложно совмещать в себе функции регулятора и собственника в одном лице.
И можно сказать, что их опасения оправдались: ЦБ добился, чтобы в кратчайшие сроки были приняты изменения в закон, разрешающие санируемым с участием ФКБС банкам привлекать госсредства, несмотря на нарушение нормативов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не считает это преференцией. "Мы просим учесть особенность банков, которые находятся в режиме санации с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Это новый тип банков, там нет никаких рисков. Мы не просим преференций, потому что там нет рисков, мы объявили о том, что ЦБ гарантирует непрерывность деятельности", - говорила она.
"Будьте мудрыми, будьте сильными и не поддавайтесь эмоциям и фаворитизму", - говорил в октябре этого года основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, обращаясь к Эльвире Набиуллиной.
На конфликт интересов указывал и Алексей Марей, на тот момент занимавший пост главного управляющего директора Альфа-банка. "На ЦБ в последнее время стало две шляпы - регулятор и собственник. Мы сегодня весь день говорим про свободную конкуренцию, мне кажется, регулятор должен оставаться регулятором, в первую очередь", - заявил он.
ЦБ пытается успокоить банкиров, заявляя, что взял эти банки не навсегда и после восстановления их финансового положения продаст акции в рынок. Никто не знает, будет ли спрос на рынке к моменту продажи и сможет ли ЦБ реализовать эти банки по достойной цене. Зато все держат в уме Внешэкономбанк, который 10 лет назад получил на санацию Связь-банк и "Глобэкс", но до сих пор не расстался с ними, несмотря на неоднократные попытки продать.
Лучше просто передать эти банки правительству, считает Андрей Костин, глава ВТБ , акции которого когда-то проделали точно такой же путь. "В любом учебнике записано: ЦБ не должен владеть коммерческими банками, это прямой конфликт интересов", - считает Костин. Впрочем, реальная жизнь российского банковского сектора переписала уже не один учебник.