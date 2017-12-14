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Инвестиции, финансы

Эксперт объяснил резкое снижение стоимости биткоина

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«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:57     Резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты биткоина (BTC) вызвано фиксацией прибыли, коррекция курса может закончиться на отметке в 13 тысяч долларов, полагает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).
 
Биткоин подешевел за пять дней более чем на 25%, заметная коррекция BTC началась после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.49 мск пятницы биткоин дешевел на 25,08%, до 12,874 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 20,85%, до 13,002 тысячи долларов.
 
"Это просто нормальная коррекция, ее ждали. В скором времени она должна завершиться, где-то у отметки в 13 тысяч долларов", — сказал эксперт агентству РИА Новости.
 
Ранее на этой неделе эксперты и участники криптовалютного рынка говорили РИА Новости, что причиной удешевления биткоина являются рыночные факторы. Помимо этого соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, он продал все свои биткоины, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Негативно на стоимость криптовалюты повлияли и новости, которые пришли из Японии и Сингапура.
 
Министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает биткоин надежным активом. Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило предупреждение, в котором говорится, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как они не обеспечены никакими реальными активами и не разрешены официально как платежная единица. Еще одной причиной снижения цены BTC назывались спекуляции с покупкой и продажей криптовалюты.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554026/

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Эксперт объяснил резкое снижение стоимости биткоина

«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:57    Резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты биткоина (BTC) вызвано фиксацией прибыли, коррекция курса может закончиться на отметке в 13 тысяч долларов, полагает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).
 
Биткоин подешевел за пять дней более чем на 25%, заметная коррекция BTC началась после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.49 мск пятницы биткоин дешевел на 25,08%, до 12,874 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 20,85%, до 13,002 тысячи долларов.
 
"Это просто нормальная коррекция, ее ждали. В скором времени она должна завершиться, где-то у отметки в 13 тысяч долларов", — сказал эксперт агентству РИА Новости.
 
Ранее на этой неделе эксперты и участники криптовалютного рынка говорили РИА Новости, что причиной удешевления биткоина являются рыночные факторы. Помимо этого соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, он продал все свои биткоины, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Негативно на стоимость криптовалюты повлияли и новости, которые пришли из Японии и Сингапура.
 
Министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает биткоин надежным активом. Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило предупреждение, в котором говорится, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как они не обеспечены никакими реальными активами и не разрешены официально как платежная единица. Еще одной причиной снижения цены BTC назывались спекуляции с покупкой и продажей криптовалюты.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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