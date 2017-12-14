«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:57 Резкое удешевление самой популярной в мире криптовалюты биткоина (BTC) вызвано фиксацией прибыли, коррекция курса может закончиться на отметке в 13 тысяч долларов, полагает технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).



Биткоин подешевел за пять дней более чем на 25%, заметная коррекция BTC началась после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.49 мск пятницы биткоин дешевел на 25,08%, до 12,874 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 20,85%, до 13,002 тысячи долларов.



"Это просто нормальная коррекция, ее ждали. В скором времени она должна завершиться, где-то у отметки в 13 тысяч долларов", — сказал эксперт агентству РИА Новости.



Ранее на этой неделе эксперты и участники криптовалютного рынка говорили РИА Новости, что причиной удешевления биткоина являются рыночные факторы. Помимо этого соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, он продал все свои биткоины, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Негативно на стоимость криптовалюты повлияли и новости, которые пришли из Японии и Сингапура.



Министр финансов Японии, одной из немногих стран, где биткоин легализован, заявил, что не считает биткоин надежным активом. Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило предупреждение, в котором говорится, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как они не обеспечены никакими реальными активами и не разрешены официально как платежная единица. Еще одной причиной снижения цены BTC назывались спекуляции с покупкой и продажей криптовалюты.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554026/ Источник: РИА «Новости» ← Эксперты Кудрина предложили отменить единый день голосования Как ЦБ стал санатором. Обобщение → Новости net.finam.ru