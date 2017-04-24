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Выборы

Эксперты Кудрина предложили отменить единый день голосования

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«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:51    Дни голосования летом и в сентябре привлекают минимальное количество избирателей, следует из исследования Комитета гражданских инициатив. Чтобы повысить явку, стоит полностью отказаться от единых дней голосования, считают эксперты
 
Отменить из-за сезона
 
В России невозможно подобрать время года, которое было бы удобно для голосования в каждом из регионов. Поэтому единый день голосования (ЕДГ) стоит отменить и позволить регионам решить, когда проводить выборы. Это следует из исследования «Влияние месяца, в котором проходит голосование, на активность избирателей» Аркадия Любарева, эксперта Комитета гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина. Исследование есть в распоряжении РБК.
 
Что такое ЕДГ
 
До 2006 года единых федеральных дней голосования не было: каждый регион и каждое муниципальное образование устанавливали дату голосования самостоятельно. Единые дни голосования были введены в 2005 году и назначены на второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. Это правило действовало до 2012 года. В октябре 2012 года был установлен один в году единый день голосования — второе воскресенье сентября. В 2015 году ЕДГ был перенесен на третье воскресенье сентября.
 
ЕДГ был назначен на сентябрь, так как для голосования наиболее удобны периоды, когда не жарко и не холодно и когда избиратели не уезжают отдыхать, следует из исследования. В средней полосе это конец сентября — октябрь и конец марта — апрель, но в других регионах климатические условия могут значительно отличаться. «Поэтому даже с точки зрения выбора дня голосования вряд ли можно найти период, оптимальный одновременно для всех регионов», — сказал РБК Любарев.
 
Чтобы подтвердить свою точку зрения, эксперт проанализировал данные о средней явке на выборах в 1995-2017 годах. В 1995-2005 годах на выборах глав регионов наибольшая средняя явка приходится на февраль, март и апрель (эксперт исключил из исследования случаи «аномальной» явки — более 70%). В сентябре данные по явке оказались минимальными. Также эксперты проанализировали явку на выборах по партийным спискам представительных органов региональных центров в ЕДГ в 2006-2017 годах. В марте явка значительно выше, чем в осенние месяцы, следует их результатов исследования.
 
В целом невозможно найти месяц, который был бы одинаково удобен для каждого региона, поэтому назначение дней голосования и следует отдать на откуп региональным властям, подвел итог Любарев.
 
​Аргументы в защиту
 
Назначение ЕДГ не способствует ни экономии средств, ни повышению активности избирателей, считает Любарев. «В то же время ведение партиями одновременно большого числа кампаний ослабляет их внимание к региональной и муниципальной повестке и в значительной степени переключает их на федеральные проблемы, что снижает качество агитации на региональных и муниципальных выборах», — посчитал он.
 
Подготовка к ЕДГ приводит к перенапряжению всех, кто связан с выборами — членов избирательных комиссий, кандидатов, сотрудников их штабов и судей. Так, в Апелляционную коллегию Верховного Суда России в течение пяти дней — с 12 по 16 сентября 2016 года — поступили 103 дела по избирательным спорам, которые она должна была разрешить не позднее 17 сентября. Поэтому проведение единого дня голосования ведет к депрофессионализации выборов, делает вывод автор исследования.
 

С ним не согласился научный руководитель «Центра общественно-политических проектов и коммуникаций» Сергей Заславский. По его мнению, отказываться от ЕДГ преждевременно, потому что его проведение позволяет одновременно отслеживать выборы по всей стране и выявлять схожие проблемы. «Значимость ЕДГ в том, что он позволяет на региональном уровне партиям участвовать в формировании политической повестки, — сказал эксперт РБК. ​- Проводя выборы одновременно, центральные органы партий видят, как развивается предвыборная ситуация в регионах примерно в одни и те же сроки».
 
Альтернативный вариант предложил член ЦИК Евгений Колюшин. По его мнению, единые дни голосования стоит проводить дважды в год — в октябре и в марте. «Месяцы удобные, между ними полгода, — пояснил он РБК. — Сейчас сентябрь — конечно, месяц неудобный, сразу после летних отпусков». При этом саму практику проведения крупных выборов в один и тот же день он посчитал верной. По мнению Колюшина, ЕДГ позволяет «легче мобилизовать людей и обеспечивать приличную явку». Кроме того, затраты на проведение выборов получается меньше, если проводить их единовременно, посчитал член ЦИК. «Так что это вопросы экономии», — добавил он.
 
С этим доводом не согласился автор исследования Любарев. По его мнению, эта экономия достигается за счет эксплуатации членов участковых комиссий, нагрузка на которых сильно возрастает «без адекватного повышения вознаграждения». «При этом совмещение большого числа выборов снижает качество избирательных кампаний, особенно в отношении менее популярных выборов, и сильно затрудняет выбор избирателя», — сказал он РБК.
 
С критикой ЕДГ в сентябре выступала и председатель ЦИК Элла Памфилова. Она предлагала перенести его на месяц вперед: осенью — с сентября на октябрь, весной — с марта на апрель. «Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, — грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет», — прокомментировала она.
 
Автор: Евгения Кузнецова.
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Эксперты Кудрина предложили отменить единый день голосования

«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:51   Дни голосования летом и в сентябре привлекают минимальное количество избирателей, следует из исследования Комитета гражданских инициатив. Чтобы повысить явку, стоит полностью отказаться от единых дней голосования, считают эксперты
 
Отменить из-за сезона
 
В России невозможно подобрать время года, которое было бы удобно для голосования в каждом из регионов. Поэтому единый день голосования (ЕДГ) стоит отменить и позволить регионам решить, когда проводить выборы. Это следует из исследования «Влияние месяца, в котором проходит голосование, на активность избирателей» Аркадия Любарева, эксперта Комитета гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина. Исследование есть в распоряжении РБК.
 
Что такое ЕДГ
 
До 2006 года единых федеральных дней голосования не было: каждый регион и каждое муниципальное образование устанавливали дату голосования самостоятельно. Единые дни голосования были введены в 2005 году и назначены на второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. Это правило действовало до 2012 года. В октябре 2012 года был установлен один в году единый день голосования — второе воскресенье сентября. В 2015 году ЕДГ был перенесен на третье воскресенье сентября.
 
ЕДГ был назначен на сентябрь, так как для голосования наиболее удобны периоды, когда не жарко и не холодно и когда избиратели не уезжают отдыхать, следует из исследования. В средней полосе это конец сентября — октябрь и конец марта — апрель, но в других регионах климатические условия могут значительно отличаться. «Поэтому даже с точки зрения выбора дня голосования вряд ли можно найти период, оптимальный одновременно для всех регионов», — сказал РБК Любарев.
 
Чтобы подтвердить свою точку зрения, эксперт проанализировал данные о средней явке на выборах в 1995-2017 годах. В 1995-2005 годах на выборах глав регионов наибольшая средняя явка приходится на февраль, март и апрель (эксперт исключил из исследования случаи «аномальной» явки — более 70%). В сентябре данные по явке оказались минимальными. Также эксперты проанализировали явку на выборах по партийным спискам представительных органов региональных центров в ЕДГ в 2006-2017 годах. В марте явка значительно выше, чем в осенние месяцы, следует их результатов исследования.
 
В целом невозможно найти месяц, который был бы одинаково удобен для каждого региона, поэтому назначение дней голосования и следует отдать на откуп региональным властям, подвел итог Любарев.
 
​Аргументы в защиту
 
Назначение ЕДГ не способствует ни экономии средств, ни повышению активности избирателей, считает Любарев. «В то же время ведение партиями одновременно большого числа кампаний ослабляет их внимание к региональной и муниципальной повестке и в значительной степени переключает их на федеральные проблемы, что снижает качество агитации на региональных и муниципальных выборах», — посчитал он.
 
Подготовка к ЕДГ приводит к перенапряжению всех, кто связан с выборами — членов избирательных комиссий, кандидатов, сотрудников их штабов и судей. Так, в Апелляционную коллегию Верховного Суда России в течение пяти дней — с 12 по 16 сентября 2016 года — поступили 103 дела по избирательным спорам, которые она должна была разрешить не позднее 17 сентября. Поэтому проведение единого дня голосования ведет к депрофессионализации выборов, делает вывод автор исследования.
 

С ним не согласился научный руководитель «Центра общественно-политических проектов и коммуникаций» Сергей Заславский. По его мнению, отказываться от ЕДГ преждевременно, потому что его проведение позволяет одновременно отслеживать выборы по всей стране и выявлять схожие проблемы. «Значимость ЕДГ в том, что он позволяет на региональном уровне партиям участвовать в формировании политической повестки, — сказал эксперт РБК. ​- Проводя выборы одновременно, центральные органы партий видят, как развивается предвыборная ситуация в регионах примерно в одни и те же сроки».
 
Альтернативный вариант предложил член ЦИК Евгений Колюшин. По его мнению, единые дни голосования стоит проводить дважды в год — в октябре и в марте. «Месяцы удобные, между ними полгода, — пояснил он РБК. — Сейчас сентябрь — конечно, месяц неудобный, сразу после летних отпусков». При этом саму практику проведения крупных выборов в один и тот же день он посчитал верной. По мнению Колюшина, ЕДГ позволяет «легче мобилизовать людей и обеспечивать приличную явку». Кроме того, затраты на проведение выборов получается меньше, если проводить их единовременно, посчитал член ЦИК. «Так что это вопросы экономии», — добавил он.
 
С этим доводом не согласился автор исследования Любарев. По его мнению, эта экономия достигается за счет эксплуатации членов участковых комиссий, нагрузка на которых сильно возрастает «без адекватного повышения вознаграждения». «При этом совмещение большого числа выборов снижает качество избирательных кампаний, особенно в отношении менее популярных выборов, и сильно затрудняет выбор избирателя», — сказал он РБК.
 
С критикой ЕДГ в сентябре выступала и председатель ЦИК Элла Памфилова. Она предлагала перенести его на месяц вперед: осенью — с сентября на октябрь, весной — с марта на апрель. «Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, — грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет», — прокомментировала она.
 
Автор: Евгения Кузнецова.

 


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