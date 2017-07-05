|
Новости oilru.com
Украина и газ
Словакия арестовала поставки газа на Украину
|
Реплика: Мания ВИЭ-личия
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:44 Суд в Словакии арестовал поставки газа в адрес украинского "Нафтогаза" во исполнение постановления Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas к украинскому потребителю о взыскании долгов, пишут "Известия".
Полная сумма иска со стороны итальянской компании составляет $21 млн. Постановление арбитража было принято еще 19 декабря 2012 г., оно касается неоплаченной сделки 2007 г.
Согласно международному праву, если ответчик не исполнил постановление арбитража, истец может обратиться в суды других государств для исполнения постановления.
Как передает украинское издание "Зеркало недели", "Нафтогаз" в настоящий момент анализирует сложившуюся ситуацию, чтобы определить свои дальнейшие действия.
Всего за 11 месяцев 2017 г. "Нафтогаз" закупил в странах Восточной Европы 20,9 млрд куб. м газа, причем около 8 млрд куб. м было получено у Словакии.