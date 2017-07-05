«Нефть России», 22.12.17, Москва, 11:44 Суд в Словакии арестовал поставки газа в адрес украинского "Нафтогаза" во исполнение постановления Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas к украинскому потребителю о взыскании долгов, пишут "Известия".



Полная сумма иска со стороны итальянской компании составляет $21 млн. Постановление арбитража было принято еще 19 декабря 2012 г., оно касается неоплаченной сделки 2007 г.



Согласно международному праву, если ответчик не исполнил постановление арбитража, истец может обратиться в суды других государств для исполнения постановления.



Как передает украинское издание "Зеркало недели", "Нафтогаз" в настоящий момент анализирует сложившуюся ситуацию, чтобы определить свои дальнейшие действия.



Всего за 11 месяцев 2017 г. "Нафтогаз" закупил в странах Восточной Европы 20,9 млрд куб. м газа, причем около 8 млрд куб. м было получено у Словакии.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554024/ Источник: Вести ← Худшая неделя для биткоина. Конец близко? Эксперты Кудрина предложили отменить единый день голосования → Новости net.finam.ru