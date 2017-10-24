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Санкции

Еврокомиссия применила санкции против Польши

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«Нефть России», 21.12.17, Москва, 00:25    В Еврокомиссии заявили о том, что власти Польша якобы подрывают независимость польской судебной системы. На этом основании против Варшавы применена статья 7 (1) договора о ЕС, которая позволяет ограничивать страны ЕС в правах.
 
В ЕК заявили о том, что применяемая статья 7 (1), в рамках которой Польша может быть ограничена в правах в ЕС, является "следующей фазой диалога" с польскими властями.
 
"Несмотря на продолжающиеся попытки в течение двух лет вступить в конструктивный диалог с польскими властями в контексте судебной системы, комиссия пришла к заключению, что существует явный риск нарушения судебного права в Польше.
 
После двух лет диалога с властями Польши по вопросу судебной системы, которые не привели к результатами и не остановили дальнейшее ухудшение ситуации, необходимо вступить в новую фазу диалога, с формальным участием Европейского парламента и Совета Европы".
 
Одним из вариантов ограничения прав Польши в ЕС является лишение страны голоса в Совете Европы. В Еврокомиссии заявили о том, что Польше "предлагается исправить ситуацию в течение трех месяцев", после этого польские власти должны доложить ЕК о результатах проделанной работы.
 
Власти Польши отреагировал на решение Еврокомиссии, заявив о "надежде на примирение суверенитета Польши и идеи объединенной Европы". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что принятие судебной реформы в стране было необходимым:
 
"Польша так же привержена соблюдению права, как и остальные страны ЕС. Проходящая судебная реформа является крайне необходимой. Диалог между комиссией и Варшавой должен быть как открытым, так и честным. Я полагаю, что суверенитет Польши и идея объединенной Европы могут примириться"
 
В МИД Польши заявили о том, что страна "придерживается диалога с Европейской комиссией", но при этом "не приемлет односторонних и несправедливых суждений" в свой адрес. Кроме того, по заявлению польского МИДа, "в отношении судебной реформы в Польши ведется негативная информационная кампания с необоснованными обвинениями".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554007/

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Еврокомиссия применила санкции против Польши

«Нефть России», 21.12.17, Москва, 00:25   В Еврокомиссии заявили о том, что власти Польша якобы подрывают независимость польской судебной системы. На этом основании против Варшавы применена статья 7 (1) договора о ЕС, которая позволяет ограничивать страны ЕС в правах.
 
В ЕК заявили о том, что применяемая статья 7 (1), в рамках которой Польша может быть ограничена в правах в ЕС, является "следующей фазой диалога" с польскими властями.
 
"Несмотря на продолжающиеся попытки в течение двух лет вступить в конструктивный диалог с польскими властями в контексте судебной системы, комиссия пришла к заключению, что существует явный риск нарушения судебного права в Польше.
 
После двух лет диалога с властями Польши по вопросу судебной системы, которые не привели к результатами и не остановили дальнейшее ухудшение ситуации, необходимо вступить в новую фазу диалога, с формальным участием Европейского парламента и Совета Европы".
 
Одним из вариантов ограничения прав Польши в ЕС является лишение страны голоса в Совете Европы. В Еврокомиссии заявили о том, что Польше "предлагается исправить ситуацию в течение трех месяцев", после этого польские власти должны доложить ЕК о результатах проделанной работы.
 
Власти Польши отреагировал на решение Еврокомиссии, заявив о "надежде на примирение суверенитета Польши и идеи объединенной Европы". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что принятие судебной реформы в стране было необходимым:
 
"Польша так же привержена соблюдению права, как и остальные страны ЕС. Проходящая судебная реформа является крайне необходимой. Диалог между комиссией и Варшавой должен быть как открытым, так и честным. Я полагаю, что суверенитет Польши и идея объединенной Европы могут примириться"
 
В МИД Польши заявили о том, что страна "придерживается диалога с Европейской комиссией", но при этом "не приемлет односторонних и несправедливых суждений" в свой адрес. Кроме того, по заявлению польского МИДа, "в отношении судебной реформы в Польши ведется негативная информационная кампания с необоснованными обвинениями".
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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