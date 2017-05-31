«Нефть России», 21.12.17, Москва, 00:05 Новые экологические требования о необходимости установки некоторыми предприятиями систем учета выбросов вредных веществ в атмосферу могут привести к остановке нескольких тысяч нефтяных скважин в России и потерям доходов федерального бюджета до 400 миллиардов рублей в год, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина помощнику президента РФ Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.



С 2018 года, согласно закону "Об охране окружающей среды", ряд предприятий должен устанавливать специальные системы, измеряющие уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, а в отношении таких предприятий должна быть проведена специальная государственная экспертиза. К числу таких предприятий среди прочих относятся нефтеперерабатывающие заводы и объекты, занимающиеся добычей сырой нефти.



"В нефтеперерабатывающей отрасли не будут введены в эксплуатацию порядка 500-1000 скважин, строительство которых начато в 2017 году, и будет остановлено в 2018 году бурение около 4 тысяч скважин, что приведет в целом по отрасли к потерям добычи 20-30 миллионов тонн нефти в год и доходов федерального бюджета в размере 250-400 миллиардов рублей в год", — говорится в письме.



Шохин отмечает, что Госдума приняла в первом чтении поправки к данному закону, которые, в частности, предусматривают сокращение срока экспертизы и увеличивают срок для установки систем учета выбросов.



Но по имеющейся у РСПП информации, Госдума не планирует их дальнейшего рассмотрения до конца года, кроме поправки о переносе срока вступления в силу требования об установке систем учета выбросов на 2019 год. Хотя даже в этом случае предприятия не смогут за год осуществить установку в отсутствии регламентирующих этот процесс подзаконных актов, считает РСПП.



Делается вывод, что в подобной ситуации не удастся завершить строительство объектов, начатое в 2017 году, а многие инвестиционные проекты остановится минимум на полгода. Шохин также подчеркивает, что для решения данной проблемы поправки к закону все же должны быть приняты именно до конца 2017 года со вступлением в силу с 1 января 2018 года и просит Белоусова оказать в этом содействие.

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