Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 21 декабря 2017 года, четверг , 01:11:39 мск
Нефть, Brent: $64.52 +0,74
Валюта:    58.72 +0,11    69.5 +0,33
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1271.2 Мб информации:

  • 536839 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Экология

Новые экологические требования грозят остановкой тысячам месторождений

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 21.12.17, Москва, 00:05    Новые экологические требования о необходимости установки некоторыми предприятиями систем учета выбросов вредных веществ в атмосферу могут привести к остановке нескольких тысяч нефтяных скважин в России и потерям доходов федерального бюджета до 400 миллиардов рублей в год, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина помощнику президента РФ Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
 
С 2018 года, согласно закону "Об охране окружающей среды", ряд предприятий должен устанавливать специальные системы, измеряющие уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, а в отношении таких предприятий должна быть проведена специальная государственная экспертиза. К числу таких предприятий среди прочих относятся нефтеперерабатывающие заводы и объекты, занимающиеся добычей сырой нефти.
 
"В нефтеперерабатывающей отрасли не будут введены в эксплуатацию порядка 500-1000 скважин, строительство которых начато в 2017 году, и будет остановлено в 2018 году бурение около 4 тысяч скважин, что приведет в целом по отрасли к потерям добычи 20-30 миллионов тонн нефти в год и доходов федерального бюджета в размере 250-400 миллиардов рублей в год", — говорится в письме.
 
Шохин отмечает, что Госдума приняла в первом чтении поправки к данному закону, которые, в частности, предусматривают сокращение срока экспертизы и увеличивают срок для установки систем учета выбросов.
 
Но по имеющейся у РСПП информации, Госдума не планирует их дальнейшего рассмотрения до конца года, кроме поправки о переносе срока вступления в силу требования об установке систем учета выбросов на 2019 год. Хотя даже в этом случае предприятия не смогут за год осуществить установку в отсутствии регламентирующих этот процесс подзаконных актов, считает РСПП.
 
Делается вывод, что в подобной ситуации не удастся завершить строительство объектов, начатое в 2017 году, а многие инвестиционные проекты остановится минимум на полгода. Шохин также подчеркивает, что для решения данной проблемы поправки к закону все же должны быть приняты именно до конца 2017 года со вступлением в силу с 1 января 2018 года и просит Белоусова оказать в этом содействие.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554006/

Минтруд: данные ВЦИОМ о безработице необъективныЕврокомиссия применила санкции против Польши
Просмотров: 92
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

Новые экологические требования грозят остановкой тысячам месторождений

«Нефть России», 21.12.17, Москва, 00:05   Новые экологические требования о необходимости установки некоторыми предприятиями систем учета выбросов вредных веществ в атмосферу могут привести к остановке нескольких тысяч нефтяных скважин в России и потерям доходов федерального бюджета до 400 миллиардов рублей в год, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина помощнику президента РФ Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
 
С 2018 года, согласно закону "Об охране окружающей среды", ряд предприятий должен устанавливать специальные системы, измеряющие уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, а в отношении таких предприятий должна быть проведена специальная государственная экспертиза. К числу таких предприятий среди прочих относятся нефтеперерабатывающие заводы и объекты, занимающиеся добычей сырой нефти.
 
"В нефтеперерабатывающей отрасли не будут введены в эксплуатацию порядка 500-1000 скважин, строительство которых начато в 2017 году, и будет остановлено в 2018 году бурение около 4 тысяч скважин, что приведет в целом по отрасли к потерям добычи 20-30 миллионов тонн нефти в год и доходов федерального бюджета в размере 250-400 миллиардов рублей в год", — говорится в письме.
 
Шохин отмечает, что Госдума приняла в первом чтении поправки к данному закону, которые, в частности, предусматривают сокращение срока экспертизы и увеличивают срок для установки систем учета выбросов.
 
Но по имеющейся у РСПП информации, Госдума не планирует их дальнейшего рассмотрения до конца года, кроме поправки о переносе срока вступления в силу требования об установке систем учета выбросов на 2019 год. Хотя даже в этом случае предприятия не смогут за год осуществить установку в отсутствии регламентирующих этот процесс подзаконных актов, считает РСПП.
 
Делается вывод, что в подобной ситуации не удастся завершить строительство объектов, начатое в 2017 году, а многие инвестиционные проекты остановится минимум на полгода. Шохин также подчеркивает, что для решения данной проблемы поправки к закону все же должны быть приняты именно до конца 2017 года со вступлением в силу с 1 января 2018 года и просит Белоусова оказать в этом содействие.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Декабрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031