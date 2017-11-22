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Минтруд: данные ВЦИОМ о безработице необъективны
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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:44 Минтруд считает необъективными данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который насчитал вдвое большее количество безработных в России, чем Росстат.
"ВЦИОМ может проводить любые опросы по любой методике, получать любые результаты и интерпретировать их по своему усмотрению. Но, по мнению Минтруда России, методология определения численности безработных и уровня безработицы в Российской Федерации должна соответствовать подходам, принятым в мировой практике", - пояснил Минтруд "Интерфаксу".
Минтруд использует данные по безработице, которые получены с помощью двух способов. Первый - это подсчет официально зарегистрированных безработных, то есть вставших на учет в службу занятости населения. Второй способ - это опрос населения Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ).
"Месячный объем выборочной совокупности по проводимому Росстатом опросу составляет в целом по стране около 32 тыс. домашних хозяйств, или около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. По данным Росстата, на 1 ноября общая безработица составила 5%", - заявил Минтруд.
По данным ВЦИОМ, безработица в России вдвое превышает данные Росстата и составляет 11%.