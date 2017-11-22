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Общество

Минтруд: данные ВЦИОМ о безработице необъективны

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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:44    Минтруд считает необъективными данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который насчитал вдвое большее количество безработных в России, чем Росстат.
 
"ВЦИОМ может проводить любые опросы по любой методике, получать любые результаты и интерпретировать их по своему усмотрению. Но, по мнению Минтруда России, методология определения численности безработных и уровня безработицы в Российской Федерации должна соответствовать подходам, принятым в мировой практике", - пояснил Минтруд "Интерфаксу".
 
Минтруд использует данные по безработице, которые получены с помощью двух способов. Первый - это подсчет официально зарегистрированных безработных, то есть вставших на учет в службу занятости населения. Второй способ - это опрос населения Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ).
 
"Месячный объем выборочной совокупности по проводимому Росстатом опросу составляет в целом по стране около 32 тыс. домашних хозяйств, или около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. По данным Росстата, на 1 ноября общая безработица составила 5%", - заявил Минтруд.
 
По данным ВЦИОМ, безработица в России вдвое превышает данные Росстата и составляет 11%.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554004/

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Минтруд: данные ВЦИОМ о безработице необъективны

«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:44   Минтруд считает необъективными данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который насчитал вдвое большее количество безработных в России, чем Росстат.
 
"ВЦИОМ может проводить любые опросы по любой методике, получать любые результаты и интерпретировать их по своему усмотрению. Но, по мнению Минтруда России, методология определения численности безработных и уровня безработицы в Российской Федерации должна соответствовать подходам, принятым в мировой практике", - пояснил Минтруд "Интерфаксу".
 
Минтруд использует данные по безработице, которые получены с помощью двух способов. Первый - это подсчет официально зарегистрированных безработных, то есть вставших на учет в службу занятости населения. Второй способ - это опрос населения Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ).
 
"Месячный объем выборочной совокупности по проводимому Росстатом опросу составляет в целом по стране около 32 тыс. домашних хозяйств, или около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше. По данным Росстата, на 1 ноября общая безработица составила 5%", - заявил Минтруд.
 
По данным ВЦИОМ, безработица в России вдвое превышает данные Росстата и составляет 11%.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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