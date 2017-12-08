«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:36 Банковская система РФ перешла к росту и с высокой степенью вероятности в 2018 году поставит очередной рекорд по прибыли, заявил в интервью РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.



По его мнению, в 2017 году прибыль российских банков составила бы 1,5 триллиона рублей, если бы не произошло санации "Открытия" и Бинбанка.



По данным Банка России, прибыль российских банков за январь-ноябрь 2017 года выросла на 10,4% в годовом выражении — до 870 миллиардов рублей. В середине октября зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что прибыль банков РФ по итогам 2017 года может быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков Бинбанка и "ФК Открытие". В 2016 году прибыль российских банков выросла в 4,8 раза и достигла 930 миллиардов рублей.



"Банковская система перешла к росту, большая вероятность, что в следующем году будет очередной рекорд прибыли. С учетом даже санации "Открытия" и Бинбанка, рекорд по прибыли банков РФ будет, похоже, и в этом году. Если бы не история с санациями этих банков, то прибыль банковского сектора составила бы в 2017 году 1,5 триллиона рублей. Начался рост портфелей кредитования физических и юридических лиц, тренд позитивный", — сказал главный аналитик Сбербанка.



Однако ряд экономических трудностей, прежде всего, сохраняющийся низкий уровень маржинальности банковского сектора будут ухудшать положение стабильных в текущий момент банков, считает Матовников.



"Это касается всех. Все банки находятся под негативным влиянием общих макроэкономических тенденций. Качество кредитного портфеля банков улучшается благодаря возобновлению экономического роста, но во многих секторах проблемы остаются, даже в растущих секторах есть проблемные заемщики. Достаточно серьезные риски связаны с продолжением низкой маржинальности многих банков, которая постепенно ведет к ухудшению их состояния и является сохраняющимся фактором риска", — отметил он.



ЦБ РФ, по его мнению, сбавит темп отзыва лицензий у банков до десятков в год. "В этом году можно ожидать, что их будет порядка 50. То есть в 2017 году уже не идет речь о сотне лицензий, как в 2015 и 2016 годах", — предполагает главный аналитик Сбербанка.

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