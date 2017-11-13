«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:24 Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в России завершаются структурные реформы в макроэкономической политике. Об этом сообщает RNS.



«Начать бы я хотел с того момента, в котором мы находимся. Это момент завершения качественных структурных реформ в макроэкономической политике. Если посмотреть на те шаги, которые Россия сделала за последние три года, то здесь и внедрение инфляционного таргетировия, и переход к плавающему валютному курсу, новая система бюджетных правил — все то, что позволит российской экономике в дальнейшем развиваться более устойчиво, более стабильно», — сказал Орешкин.





Он подчеркнул, что недавнее принятие проекта бюджета на три года ознаменовало окончание периода фискальной консолидации.



Ранее Орешкин сообщил, что Россия постепенно будет отходить от политики прямого импортозамещения.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554002/ Источник: Газета.ру ← Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10% В Сбербанке предрекли рекордную прибыль для российских банков в 2018 году → Новости net.finam.ru