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Глава МЭР сообщил о завершении структурных реформ в макроэкономике России
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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:24 Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в России завершаются структурные реформы в макроэкономической политике. Об этом сообщает RNS.
«Начать бы я хотел с того момента, в котором мы находимся. Это момент завершения качественных структурных реформ в макроэкономической политике. Если посмотреть на те шаги, которые Россия сделала за последние три года, то здесь и внедрение инфляционного таргетировия, и переход к плавающему валютному курсу, новая система бюджетных правил — все то, что позволит российской экономике в дальнейшем развиваться более устойчиво, более стабильно», — сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что недавнее принятие проекта бюджета на три года ознаменовало окончание периода фискальной консолидации.
Ранее Орешкин сообщил, что Россия постепенно будет отходить от политики прямого импортозамещения.