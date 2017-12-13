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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10%

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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:17    Курс биткоина снизился более чем на 10% за сутки. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
 
Стоимость криптовалюты на 05.00 мск 19 декабря составляла $18,7 тыс., тогда как на 05.00 20 декабря она равняется $16,6 тыс.
 
17 декабря курс биткоина поднимался до $20 тыс.
 
Ранее сообщалось, что чикагская CME Group начала торги фьючерсами на биткоин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/554001/

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Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10%

«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:17   Курс биткоина снизился более чем на 10% за сутки. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
 
Стоимость криптовалюты на 05.00 мск 19 декабря составляла $18,7 тыс., тогда как на 05.00 20 декабря она равняется $16,6 тыс.
 
17 декабря курс биткоина поднимался до $20 тыс.
 
Ранее сообщалось, что чикагская CME Group начала торги фьючерсами на биткоин.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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