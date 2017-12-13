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Стоимость биткоина за сутки упала более чем на 10%
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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:17 Курс биткоина снизился более чем на 10% за сутки. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
Стоимость криптовалюты на 05.00 мск 19 декабря составляла $18,7 тыс., тогда как на 05.00 20 декабря она равняется $16,6 тыс.
17 декабря курс биткоина поднимался до $20 тыс.
Ранее сообщалось, что чикагская CME Group начала торги фьючерсами на биткоин.