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Совет директоров "Газпрома" одобрил инвестпрограмму на 2018 год
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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 12:11 Совет директоров "Газпрома" во вторник одобрил инвестиционную программу и бюджет на 2018 год. Об этом сообщило управление информации концерна.
Общий объем освоения инвестиций составит 1278,83 млрд руб.
В том числе объем капитальных вложений - 798,428 млрд руб. Долгосрочных финансовых вложений - 439,419 млрд руб. Внешних финансовых заимствований - 416,971 млрд руб.