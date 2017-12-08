«Нефть России», 20.12.17, Москва, 08:11 Истощение Северного моря не обязательно означает конец нефтяной эры в Норвегии. Тем не менее, несмотря на значительные запасы в Баренцевом море, Норвегия вот-вот вступит в длительный период структурного спада, поскольку ключевые месторождения почти истощены, а запасы нефти стремительно снижаются.



Обычный норвежец, возможно, даже не воспримет разницу между богатой нефтью Норвегией и Норвегией, которая прошла расцвет. Полная энергетическая независимость страны благодаря развитию гидроэнергетики обеспечивают большую гибкость в отношении будущей политики. Тем не менее, нефтяники должны готовиться к будущему, в котором будет больше внимания уделяться добыче газа.



Есть достаточно доказательств того, что все самые богатые месторождения континентального шельфа Норвегии обнаружены. Последний раунд лицензирования шельфа вызвал слабый отклик, только 11 компаний подали заявку на получение лицензий на производство. Из-за того, что 102 блока, для производства на которых можно было подать заявки , удалены от формаций, считающихся самыми богатыми углеводородами, участников торгов оказалось в два раза меньше, чем в предыдущем раунде лицензирования в 2015 году.



Были и другие факторы, которые способствовали этой ситуации, в том числе продолжающиеся судебные тяжбы о том, что бурение в Арктике нарушает пункт 112 Конституции Норвегии («управление природными ресурсами следует вести на основе долгосрочных стратегий с учетом пользы для будущих поколений») и вопросы о допустимости бурения в России.



Перипетии, связанные с добычей нефти, также ухудшили прогноз Норвегии на 2017 год. В этом году объем производства снижен (данные за январь-октябрь указывают на 1,605 млн баррелей в сутки против прогноза в 1,621 млн баррелей в сутки). Во многом это было связано с трудностями в отношении месторождения Голиаф, первое задействованное норвежское месторождение в Баренцевом море. Голиаф был закрыт на месяц в сентябре 2017 года на ремонтные работы; однако в октябре прошла еще одна незапланированная остановка, поскольку норвежские власти приказали ENI прекратить деятельность ввиду серьезных нарушений в электросистеме платформы. На фоне перебоев в подаче электроэнергии, будущее платформы повисло в воздухе, поскольку норвежские власти провели тщательный анализ, до того как производство могло бы быть возобновлено, восьмой раз с момента его начала в начале 2016 года.



Принимая во внимание увеличение вдвое оценки запасов Баренцева моря, в норвежском континентальном шельфе по-прежнему содержится до 12,4 млрд баррелей запасов нефти. Это означает, что две трети нефти Норвегии находятся в Баренцевом море, что, вероятно, станет предметом более тщательного общественного контроля.



Претензии Greenpeace и других участников кампании в отношении того, что оффшорное арктическое бурение нарушает норвежскую конституцию, несут риск для государства - на карту поставлено почти 200 тыс. рабочих мест, если суд признает даже частично законность требований экологов. Тем более, что почти все новые перспективные нефтяные проекты расположены в Баренцевом море.



После 2001 года начались 12 лет спада производства в Норвегии. Текущую фазу можно описать как затишье перед последним долгосрочным ростом производства в истории, которое, как ожидается, произойдет в начале 2020-х годов. Многое будет зависеть от двух «Йоханов», которые Норвегия выведет в производство в начале 2020-х годов: месторождение Йохан Свердруп (извлекаемые запасы на 2-3 млрд баррелей) и месторождение Йохан Кастберг (0,5 млрд баррелей).



Многое сделано для того, чтобы сделать Йохан Кастберг выгодным на текущих уровнях цен - с первоначального уровня $80 за баррель, Statoil и другие акционеры довели его до предполагаемого уровня в $35 за баррель. На фоне падения стоимости услуг, связанных с нефтью, это повлекло за собой несколько мер по сокращению расходов.



Это отнюдь не простое решение. Развитие Йохана Кастберга - на сегодняшний день крупнейшего месторождения в норвежской зоне Баренцева моря - стало приоритетным по сравнению с более мелкими проектами. Производство первой фазы производства Johan Sverdrup начнется в конце 2019 года, и ожидается, что к 2022 году будет достигнута пропускная способность в 660 тыс. баррелей в день. В сочетании с максимальным объемом добычи Castberg на 200 тыс. баррелей в сутки на два месторождения будет приходиться примерно половина производства в Норвегии к 2022 году.



Интересно отметить, что пик производство газа еще впереди в Норвегии. Поскольку большинство нефтяных месторождений на норвежском континентальном шельфе являются газоносными, а в последние годы наблюдаются устойчивые притоки новых проектов, добыча газа находится на относительно стабильном уровне в 115 BCm в год. Приблизительно 40% запасов углеводородов, обнаруженных в Баренцевом море, являются газообразными, поэтому можно ожидать постепенную миграцию развития в Арктику.



Для самой нефти следующее десятилетие станет началом конца, который, хотя и постепенно, кажется неизбежным. Как следствие, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке снизится с нынешних 2% до 1% в 2020-х годах.

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