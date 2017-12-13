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Инвестиции, финансы

Росстат: доходы россиян продолжают падать

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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 00:19    Реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились в ноябре на 0,3% в годовом выражении против 1,7% в октябре, 0,4% в сентябре и 0,3% в августе, сообщает Росстат. В целом в январе-ноябре доходы упали на 1,4% в годовом выражении.
 
Доходы россиян сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. показатель упал на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. Минэкономразвития в августе повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году до 1,2%.
 
В номинальном выражении средний душевой доход составил в ноябре 31536 руб. (+ 2,9% к ноябрю 2016 г.).
 
Средняя номинальная заработная плата составила в ноябре 38720 руб. (+ 8% к ноябрю 2016 г.). В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в ноябре на 5,4% в годовом сравнении.
 
В целом в январе-ноябре средняя зарплата увеличилась в номинальном выражении на 7,1%, в реальном выражении - на 3,2%.
 
Между тем задолженность по зарплате снизилась в ноябре на 382 млн руб. (- 10,9%) и составила к 1 декабря 3,123 млрд руб. В октябре задолженность по зарплате выросла на 3,5% до 3,505 млрд руб.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553997/

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Росстат: доходы россиян продолжают падать

«Нефть России», 20.12.17, Москва, 00:19   Реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились в ноябре на 0,3% в годовом выражении против 1,7% в октябре, 0,4% в сентябре и 0,3% в августе, сообщает Росстат. В целом в январе-ноябре доходы упали на 1,4% в годовом выражении.
 
Доходы россиян сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. показатель упал на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. Минэкономразвития в августе повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году до 1,2%.
 
В номинальном выражении средний душевой доход составил в ноябре 31536 руб. (+ 2,9% к ноябрю 2016 г.).
 
Средняя номинальная заработная плата составила в ноябре 38720 руб. (+ 8% к ноябрю 2016 г.). В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в ноябре на 5,4% в годовом сравнении.
 
В целом в январе-ноябре средняя зарплата увеличилась в номинальном выражении на 7,1%, в реальном выражении - на 3,2%.
 
Между тем задолженность по зарплате снизилась в ноябре на 382 млн руб. (- 10,9%) и составила к 1 декабря 3,123 млрд руб. В октябре задолженность по зарплате выросла на 3,5% до 3,505 млрд руб.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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