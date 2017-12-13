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Росстат: доходы россиян продолжают падать
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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 00:19 Реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились в ноябре на 0,3% в годовом выражении против 1,7% в октябре, 0,4% в сентябре и 0,3% в августе, сообщает Росстат. В целом в январе-ноябре доходы упали на 1,4% в годовом выражении.
Доходы россиян сокращаются четвертый год подряд: в 2016 г. показатель упал на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. Минэкономразвития в августе повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году до 1,2%.
В номинальном выражении средний душевой доход составил в ноябре 31536 руб. (+ 2,9% к ноябрю 2016 г.).
Средняя номинальная заработная плата составила в ноябре 38720 руб. (+ 8% к ноябрю 2016 г.). В реальном выражении средняя зарплата увеличилась в ноябре на 5,4% в годовом сравнении.
В целом в январе-ноябре средняя зарплата увеличилась в номинальном выражении на 7,1%, в реальном выражении - на 3,2%.
Между тем задолженность по зарплате снизилась в ноябре на 382 млн руб. (- 10,9%) и составила к 1 декабря 3,123 млрд руб. В октябре задолженность по зарплате выросла на 3,5% до 3,505 млрд руб.