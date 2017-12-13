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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

"Не имеет будущего": сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины

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«Нефть России», 20.12.17, Москва, 00:05    Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.
 
"Могу сказать, что вложения в биткоин — самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать. <…> Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — приводит Business Insider слова предпринимателя.
 
По словам Ольденбурга, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными.
 
По некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа, отмечает Business Insider.
 
Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.
 
Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков.
 
На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов. За год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553993/

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"Не имеет будущего": сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины

«Нефть России», 20.12.17, Москва, 00:05   Соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты.
 
"Могу сказать, что вложения в биткоин — самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать. <…> Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — приводит Business Insider слова предпринимателя.
 
По словам Ольденбурга, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна и вложения в нее становятся слишком рискованными.
 
По некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа, отмечает Business Insider.
 
Ольденбург признался, что продал все свои биткоины, но не отказался от криптовалют в целом, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.
 
Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков.
 
На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов. За год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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