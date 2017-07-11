«Нефть России», 19.12.17, Москва, 13:12 Статья 2 договора ЕС требует от стран ЕС поощрения и защиты европейских ценностей. Согласно статье 7 ЕС может ввести санкции в отношении стран, нарушающих действие статьи 2. Санкции включают отмену права голоса. До этого момента статья 7 никогда не применялась.



Польша раздражает ЕС из-за проводимых судебных реформ, с которыми ЕС не согласен, а также тем, что Польша (наряду с Венгрией и Чехией) отказывается принимать мигрантов.



Чиновники заявляют, что в ответ на действия Польши Комиссия ЕС вполне может инициировать запуск статьи 7 в отношении этой страны, что лишит ее права голоса в Совете ЕС.



Этот шаг предполагает вынесение официального предупреждения Польше о том, что есть "явный риск серьезного нарушения" европейских ценностей в новых законопроектах, в рамках которых пересматривается судебная система.



В пятницу новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытался убедить лидеров на саммите ЕС в Брюсселе, что законопроекты не нарушают демократических ценностей.



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили надежду, что надобности в применении подобного шага не возникнет, однако обещали поддержать Комиссию, если возникнет необходимость.



Польша и остальная часть Вишеградской четверки - Венгрия, Чехия и Словакия – могут вступить в конфронтацию с остальной частью Западной Европы.



Призыв к применению статьи 7 в конечном итоге позволит Европарламенту отменить оказание экономической помощи Польше и лишить ее право голоса в данном органе. Также Польша будет лишена доступа к международной торговле, поскольку в этот момент она уже не будет независимой страной.



Любой шаг по выходу из ЕС, политически или практически, будет встречен наиболее резкой оппозицией. Взгляните на переговоры по вопросу Brexit и жесткое подавление движения за независимость Каталонии – и вы поймете, каким может быть будущее Польши.



Первым шагом является политическое предупреждение. Но проблема для Меркель и ЕС в целом заключается в том, что правящая партия Польши «Право и справедливость» более популярна, чем когда-либо.



То же самое происходит во всей Восточной Европе. Чехи выбрали чешского Дональда Трампа – Андрея Бабича. На этой неделе австрийцы собрали коалиционное правительство, состоящее из двух самых антииммиграционных партий в стране.



И их новый министр иностранных дел не проработал и двух дней, прежде чем объявить, что Австрия остановит действие экономических санкций против России, которые существуют с 2014 года в связи с воссоединением России с Крымом.



Интересно, как все это будет протекать в следующий раз, когда соберется совет министров иностранных дел ЕС. Применение санкций ЕС требует единодушного согласия.



Распределение квот для голосования устанавливается в соответствии с Ниццким договором. И для одобрения ряда изменений требуется определенный процент голосов населения.



Многие изменения требуют единодушного одобрения. Для осуществления статьи 7 должна будет дать свое одобрение каждая страна, кроме Польши.



Еще одна большая проблема



При поддержке Германии и Франции исполнительная власть ЕС, скорее всего, порекомендует активизировать статью европейского договора, которая еще больше приблизит Польшу к утрате права голоса, заявил в пятницу германский политик, представитель партии ХДС Гюнтер Эттингер.



Наложение санкций потребует единодушной поддержки со стороны других 27 стран блока, что маловероятно, поскольку Венгрия пообещала поддержать Польшу. По мере обострения противостояния, чиновники ЕС работают над ограничением доступа к фондам ЕС для стран, которые не уважают ценности блока, что может нанести ущерб Польше - самому большому бенефициару его бюджета.



Одним из основных недостатков проекта в договоре ЕС является то, что он требует единодушного согласия на то, чтобы предпринять некие значимые шаги.



Торговые договоры (за некоторыми исключениями) требуют единодушного одобрения. Введение или снятие санкций также требует единодушного согласия, равно как и изменение самого договора ЕС.



Австрия собирается в одиночку снять санкции ЕС против России. Венгрия остановит действие статьи 7 против Польши.



На прошлой неделе ЕС подал в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чешскую Республику за отказ принять беженцев.



Но ЕС не сможет предпринять никаких шагов по этим вопросам, если хотя бы обе страны займут одинаковую позицию.



А в случае с беженцами есть целый блок из трех стран, которые с удовольствием скажут ЕС: «Иди к черту!». Получается, что нет никакого "единства" в рамках ЕС, так как любое проявление индивидуализма разрушает сами основы существования союза. Польша просто одной из первых начала следовать европейскому сепаратизму.

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