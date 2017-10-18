|
Новости oilru.com
Газопроводы
Эксперт ответил на заявление о том, что "Северный поток-2" "убьет" Украину
|
Реплика: Мания ВИЭ-личия
Анонсы
Выставки:
Новости
13:12 · ЕС лишает Польшу права голоса
|
© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.
«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:59 Проект "Северный поток — 2" будет полезен для экономики Европы, а заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что газопровод "убьет" Украину, имеет политический характер. Такое мнение высказал в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Юшков напомнил, что через Польшу проходит газопровод Ямал — Европа, объемы поставок через которые никто сокращать не планирует. "Поэтому полякам беспокоиться не о чем, их труба будет загружена на полную мощность", — отметил он.
Эксперт добавил, что "Северный поток — 2" может принести прибыль Варшаве, а противодействие проекту она оказывает по политическим мотивам. "Получается, что Польша обвиняет нас в том, что от "Северного потока — 2" пострадают какие-то страны, а в реальности экономика европейских стран пострадает как раз от его отмены", — заметил он.
При этом Юшков напомнил, что Россия решила строить газопроводы в обход Украины после газового кризиса, разразившегося между двумя странами в 2009 году.
Ранее новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект "Северный поток — 2" может привести к фатальным последствиям для Украины. "Мы считаем, что Nord Stream 2 — проект очень вредный, который угрожает безопасности Центральной Европы", — добавил он в эфире радиостанции "Щецин".
По его словам, "в момент полного отключения Украины от транзита газа не останется препятствий для еще большей дестабилизации ситуации" в стране. "Северный поток — 2", добавил польский премьер, "очень прочно связывает Германию с Россией". Одновременно, продолжил он, проект станет причиной того, что "Газпром" вновь будет диктовать Польше цены.
"Северный поток — 2" должен пройти двумя нитками от российского побережья до Германии через территории Финляндии, Швеции и Дании. Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро, а мощность — 55 миллиардов кубических метров газа в год.