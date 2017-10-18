«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:59 Проект "Северный поток — 2" будет полезен для экономики Европы, а заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что газопровод "убьет" Украину, имеет политический характер. Такое мнение высказал в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



Юшков напомнил, что через Польшу проходит газопровод Ямал — Европа, объемы поставок через которые никто сокращать не планирует. "Поэтому полякам беспокоиться не о чем, их труба будет загружена на полную мощность", — отметил он.



Эксперт добавил, что "Северный поток — 2" может принести прибыль Варшаве, а противодействие проекту она оказывает по политическим мотивам. "Получается, что Польша обвиняет нас в том, что от "Северного потока — 2" пострадают какие-то страны, а в реальности экономика европейских стран пострадает как раз от его отмены", — заметил он.



При этом Юшков напомнил, что Россия решила строить газопроводы в обход Украины после газового кризиса, разразившегося между двумя странами в 2009 году.



Ранее новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект "Северный поток — 2" может привести к фатальным последствиям для Украины. "Мы считаем, что Nord Stream 2 — проект очень вредный, который угрожает безопасности Центральной Европы", — добавил он в эфире радиостанции "Щецин".



По его словам, "в момент полного отключения Украины от транзита газа не останется препятствий для еще большей дестабилизации ситуации" в стране. "Северный поток — 2", добавил польский премьер, "очень прочно связывает Германию с Россией". Одновременно, продолжил он, проект станет причиной того, что "Газпром" вновь будет диктовать Польше цены.



"Северный поток — 2" должен пройти двумя нитками от российского побережья до Германии через территории Финляндии, Швеции и Дании. Его стоимость составляет 9,5 миллиарда евро, а мощность — 55 миллиардов кубических метров газа в год.

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