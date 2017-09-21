«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:52 Американский журнал Forbes определил самых успешных миллиардеров 2017 г., тех, что больше всего нарастил объем своего состояния за прошедший год. Лидером рейтинга стал основатель и глава Amazon Джефф Безос.



Ниже представляем десятку самых успешных миллиардеров 2017 г. по версии Forbes.



1. Джефф Безос



Изменение: +$33,8 млрд



Состояние: $98,6 млрд



По данным издания, в течение года активы Безоса подорожали на $33,8 млрд и оцениваются в $98,6 млрд.



Основной вклад внесло резкое подорожание акций Amazon в октябре, когда миллиардер обошел по размеру капитала основателя Microsoft Билла Гейтса.



2. Хуэй Ка Ян



Изменение: +$27,4 млрд



Состояние: $36,5 млрд



Второе место занимает владелец китайского застройщика Evergrande Group Хуэй Ка Ян, чье состояние за неполный год увеличилось на $27,4 млрд до $36,5 млрд или почти в четыре раза с начала года.



Причиной такого взлета его состояния является подорожание акций компании на 400%, после того как в середине года застройщик отчитался о росте дохода на 115% и прибыли на 224%.



3. Бернар Арно



Изменение: +$23,6 млрд



Состояние: $40,3 млрд



Третью строчку занял президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. Состояние миллиардера за год выросло почти в два раза - на $23,6 млрд, составив $40,3 млрд.



4. Марк Цукерберг



Изменение: +$23,6 млрд



Состояние: $72 млрд



В список успешных миллиардеров попал и основатель Facebook Марк Цукерберг, который за год смог нарастить свое состояние на $23,6 млрд до $72 млрд.



Цукерберг - американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.



Руководитель компании Facebook Inc.



5. Ма Хуатэн



Изменение: +$21,8 млрд



Состояние: $44,3 млрд



Помимо этого, в списке также предправления Tencent Ма Хуантэн. Ма Хуатэн — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent, миллиардер.



Успех бизнеса Ма Хуатэна, как и других крупных китайских компаний, заключается в инновационном копировании западных аналогов для гигантского китайского рынка.



Особенность бизнес-стратегии Ма Хуатэна — более активные, чем в других крупных китайских компаниях, инвестиции в зарубежные активы.



6. Мукеш Амбани



Изменение: +$18 млрд



Состояние: $41,1 млрд



Мукеш Амбани - индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%



7. Карлос Слим Элу



Изменение: +$15,3 млрд



Состояние: $65,1 млрд



Карлос Слим Элу — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, сын эмигрантов-маронитов из Ливана. Миллиардер, один из богатейших людей планеты.



Карлос Слим является одним из крупнейших в мире филантропов. Им учрежден Фонд Карлоса Слима, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в Мексике.



8. Ян Хуэйянь



Изменение: +$14,8 млрд



Состояние: $22,8 млрд



Ян Хуэйянь — самая богатая женщина в Китае. На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.



Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай. Основная деятельность компании — строительство элитного жилья.



Основанная в 1997 г. в Шунде, провинция Гуандун, Country Garden была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже 20 апреля 2007 г., сделав миллиардерами пять своих акционеров.



9. Ларри Эллисон



Изменение: +$13,3 млрд



Состояние: $61 млрд



Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор Oracle (1976—2014 гг.), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.



10. Франсуа Пино



Изменение: +$12,5 млрд



Состояние: $27,3 млрд



Франсуа Пино — французский предприниматель, коллекционер и меценат.



Разбогатев, Пино смог позволить себе приобретать предметы искусства. Его личная коллекция насчитывает более 2 тыс. работ именитых мастеров, таких как Пабло Пикассо, Пита Мондриана, Энди Уорхола и Джеффа Кунса.



Свою коллекцию Пино выставил в венецианском дворце Палаццо Грасси, который был переделан в музей японским архитектором Тадао Андо и открылся в 2006 г.



В 2009 г. также был открыт новый музей, разместившийся в бывшем таможенном здании Punta della Dogana.

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