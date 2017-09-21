Вы не авторизованы...
Вход на сайт
Скачать Adobe Flash Player
Сегодня 19 декабря 2017 года, вторник , 19:34:15 мск
Нефть, Brent: $63.43 +0,2
Валюта:    58.69 -0,21    69.09 -0,34
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: nr@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1271.17 Мб информации:

  • 536826 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 

Новости oilru.com


 
Рейтинги

10 самых успешных миллиардеров 2017 года

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:52     Американский журнал Forbes определил самых успешных миллиардеров 2017 г., тех, что больше всего нарастил объем своего состояния за прошедший год. Лидером рейтинга стал основатель и глава Amazon Джефф Безос.
 
Ниже представляем десятку самых успешных миллиардеров 2017 г. по версии Forbes.

1. Джефф Безос
 
Изменение: +$33,8 млрд
 
Состояние: $98,6 млрд
 
По данным издания, в течение года активы Безоса подорожали на $33,8 млрд и оцениваются в $98,6 млрд.
 
Основной вклад внесло резкое подорожание акций Amazon в октябре, когда миллиардер обошел по размеру капитала основателя Microsoft Билла Гейтса.
 
2. Хуэй Ка Ян
 
Изменение: +$27,4 млрд
 
Состояние: $36,5 млрд
 
Второе место занимает владелец китайского застройщика Evergrande Group Хуэй Ка Ян, чье состояние за неполный год увеличилось на $27,4 млрд до $36,5 млрд или почти в четыре раза с начала года.
 
Причиной такого взлета его состояния является подорожание акций компании на 400%, после того как в середине года застройщик отчитался о росте дохода на 115% и прибыли на 224%.
 
3. Бернар Арно
 
Изменение: +$23,6 млрд
 
Состояние: $40,3 млрд
 
Третью строчку занял президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. Состояние миллиардера за год выросло почти в два раза - на $23,6 млрд, составив $40,3 млрд.
 
4. Марк Цукерберг
 
Изменение: +$23,6 млрд
 
Состояние: $72 млрд
 
В список успешных миллиардеров попал и основатель Facebook Марк Цукерберг, который за год смог нарастить свое состояние на $23,6 млрд до $72 млрд.
 
Цукерберг - американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.
 
Руководитель компании Facebook Inc.
 
5. Ма Хуатэн
 
Изменение: +$21,8 млрд
 
Состояние: $44,3 млрд
 
Помимо этого, в списке также предправления Tencent Ма Хуантэн. Ма Хуатэн — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent, миллиардер.
 
Успех бизнеса Ма Хуатэна, как и других крупных китайских компаний, заключается в инновационном копировании западных аналогов для гигантского китайского рынка.
 
Особенность бизнес-стратегии Ма Хуатэна — более активные, чем в других крупных китайских компаниях, инвестиции в зарубежные активы.
 
6. Мукеш Амбани
 
Изменение: +$18 млрд
 
Состояние: $41,1 млрд
 
Мукеш Амбани - индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%
 
7. Карлос Слим Элу
 
Изменение: +$15,3 млрд
 
Состояние: $65,1 млрд
 
Карлос Слим Элу — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, сын эмигрантов-маронитов из Ливана. Миллиардер, один из богатейших людей планеты.
 
Карлос Слим является одним из крупнейших в мире филантропов. Им учрежден Фонд Карлоса Слима, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в Мексике.
 
8. Ян Хуэйянь
 
Изменение: +$14,8 млрд
 
Состояние: $22,8 млрд
 
Ян Хуэйянь — самая богатая женщина в Китае. На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.
 
Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай. Основная деятельность компании — строительство элитного жилья.
 
Основанная в 1997 г. в Шунде, провинция Гуандун, Country Garden была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже 20 апреля 2007 г., сделав миллиардерами пять своих акционеров.
 
9. Ларри Эллисон
 
Изменение: +$13,3 млрд
 
Состояние: $61 млрд
 
Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор Oracle (1976—2014 гг.), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.
 
10. Франсуа Пино
 
Изменение: +$12,5 млрд
 
Состояние: $27,3 млрд
 
Франсуа Пино — французский предприниматель, коллекционер и меценат.
 
Разбогатев, Пино смог позволить себе приобретать предметы искусства. Его личная коллекция насчитывает более 2 тыс. работ именитых мастеров, таких как Пабло Пикассо, Пита Мондриана, Энди Уорхола и Джеффа Кунса.
 
Свою коллекцию Пино выставил в венецианском дворце Палаццо Грасси, который был переделан в музей японским архитектором Тадао Андо и открылся в 2006 г.
 
В 2009 г. также был открыт новый музей, разместившийся в бывшем таможенном здании Punta della Dogana.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553990/

"Газпром" озвучил прогноз по экспорту в Европу на ближайшие два годаЭксперт ответил на заявление о том, что "Северный поток-2" "убьет" Украину
Просмотров: 267
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0 добавить на Яндекс

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Мания ВИЭ-личия
Выставки:
Новости
Декабрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 
13:12 · ЕС лишает Польшу права голоса
11:59 · Эксперт ответил на заявление о том, что "Северный поток-2" "убьет" Украину
11:52 · 10 самых успешных миллиардеров 2017 года
11:45 · "Газпром" озвучил прогноз по экспорту в Европу на ближайшие два года
11:38 · ЦБ РФ: цены на нефть будут только падать
09:35 · Россияне стали реже говорить об экономическом кризисе
09:24 · Реализация "Цифровой экономики" обойдется в 520 млрд
08:53 · Косачев назвал новую стратегию нацбезопасности США угрозой всему миру
08:21 · "Роснефть" утвердила стратегию развития до 2022 года. Обобщение
00:39 · Прогноз: нефть сохранит позитивный настрой
00:19 · США признали в России и Китае угрозу - конкурентов

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

10 самых успешных миллиардеров 2017 года

«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:52    Американский журнал Forbes определил самых успешных миллиардеров 2017 г., тех, что больше всего нарастил объем своего состояния за прошедший год. Лидером рейтинга стал основатель и глава Amazon Джефф Безос.
 
Ниже представляем десятку самых успешных миллиардеров 2017 г. по версии Forbes.

1. Джефф Безос
 
Изменение: +$33,8 млрд
 
Состояние: $98,6 млрд
 
По данным издания, в течение года активы Безоса подорожали на $33,8 млрд и оцениваются в $98,6 млрд.
 
Основной вклад внесло резкое подорожание акций Amazon в октябре, когда миллиардер обошел по размеру капитала основателя Microsoft Билла Гейтса.
 
2. Хуэй Ка Ян
 
Изменение: +$27,4 млрд
 
Состояние: $36,5 млрд
 
Второе место занимает владелец китайского застройщика Evergrande Group Хуэй Ка Ян, чье состояние за неполный год увеличилось на $27,4 млрд до $36,5 млрд или почти в четыре раза с начала года.
 
Причиной такого взлета его состояния является подорожание акций компании на 400%, после того как в середине года застройщик отчитался о росте дохода на 115% и прибыли на 224%.
 
3. Бернар Арно
 
Изменение: +$23,6 млрд
 
Состояние: $40,3 млрд
 
Третью строчку занял президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. Состояние миллиардера за год выросло почти в два раза - на $23,6 млрд, составив $40,3 млрд.
 
4. Марк Цукерберг
 
Изменение: +$23,6 млрд
 
Состояние: $72 млрд
 
В список успешных миллиардеров попал и основатель Facebook Марк Цукерберг, который за год смог нарастить свое состояние на $23,6 млрд до $72 млрд.
 
Цукерберг - американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.
 
Руководитель компании Facebook Inc.
 
5. Ма Хуатэн
 
Изменение: +$21,8 млрд
 
Состояние: $44,3 млрд
 
Помимо этого, в списке также предправления Tencent Ма Хуантэн. Ма Хуатэн — китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Tencent, миллиардер.
 
Успех бизнеса Ма Хуатэна, как и других крупных китайских компаний, заключается в инновационном копировании западных аналогов для гигантского китайского рынка.
 
Особенность бизнес-стратегии Ма Хуатэна — более активные, чем в других крупных китайских компаниях, инвестиции в зарубежные активы.
 
6. Мукеш Амбани
 
Изменение: +$18 млрд
 
Состояние: $41,1 млрд
 
Мукеш Амбани - индийский бизнесмен и самый богатый человек в Индии. Председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries, являющейся самой крупной компанией в частном секторе Индии. Его доля в компании составляет 48%
 
7. Карлос Слим Элу
 
Изменение: +$15,3 млрд
 
Состояние: $65,1 млрд
 
Карлос Слим Элу — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, сын эмигрантов-маронитов из Ливана. Миллиардер, один из богатейших людей планеты.
 
Карлос Слим является одним из крупнейших в мире филантропов. Им учрежден Фонд Карлоса Слима, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в Мексике.
 
8. Ян Хуэйянь
 
Изменение: +$14,8 млрд
 
Состояние: $22,8 млрд
 
Ян Хуэйянь — самая богатая женщина в Китае. На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.
 
Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай. Основная деятельность компании — строительство элитного жилья.
 
Основанная в 1997 г. в Шунде, провинция Гуандун, Country Garden была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже 20 апреля 2007 г., сделав миллиардерами пять своих акционеров.
 
9. Ларри Эллисон
 
Изменение: +$13,3 млрд
 
Состояние: $61 млрд
 
Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор Oracle (1976—2014 гг.), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.
 
10. Франсуа Пино
 
Изменение: +$12,5 млрд
 
Состояние: $27,3 млрд
 
Франсуа Пино — французский предприниматель, коллекционер и меценат.
 
Разбогатев, Пино смог позволить себе приобретать предметы искусства. Его личная коллекция насчитывает более 2 тыс. работ именитых мастеров, таких как Пабло Пикассо, Пита Мондриана, Энди Уорхола и Джеффа Кунса.
 
Свою коллекцию Пино выставил в венецианском дворце Палаццо Грасси, который был переделан в музей японским архитектором Тадао Андо и открылся в 2006 г.
 
В 2009 г. также был открыт новый музей, разместившийся в бывшем таможенном здании Punta della Dogana.

 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Добро пожаловать на информационно-аналитический портал "Нефть России".
 
Для того, чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо авторизоваться или пройти несложную процедуру регистрации. Если вы забыли свой пароль - создайте новый.
 
АВТОРИЗАЦИЯ
 
Введите Ваш логин:

 
Введите Ваш пароль:

 
  
Октябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Ноябрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Декабрь 2017
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031