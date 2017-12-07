«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:45 "Газпром" ожидает показателей ежегодного экспорта в Европу в объеме 188 миллиардов кубометров своего газа в период до 2020 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект бюджета к заседанию совета директоров.



"Ежегодный экспорт в Европу прогнозируется на уровне около 188 миллиардов кубометров до 2020 года, что близко к рекорду, который ожидается в этом году, говорится в бюджете. В основе прогнозов лежат контрактный портфель "Газпрома" и текущий уровень поставок", — говорится в сообщении.



В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. В конце ноября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — 192 миллиарда кубометров.



"Газпром" также планирует потратить 802 миллиарда рублей на финансирование маршрутов газопередачи в Европу и Китай в 2018 году, что почти в 1,4 раза больше, чем в этом году, указывает агентство. Часть средств пойдет на крупнейший проект Nord Stream 2 ("Северный поток — 2") — 1,52 миллиарда евро.



Поставки по трубопроводам в Китай и Турцию, как планируется, начнутся к концу 2019 года. Пока же расходы на газопровод "Турецкий поток", по планам компании, превысят в следующем году 2,43 миллиарда евро, что в 1,7 раза выше показателя этого года. Ожидается, что в 2020 году этот трубопровод поставит почти 24 миллиарда кубометров газа.



Трубопровод "Сила Сибири" в Китай в следующем году потребует 218 миллиардов рублей, что на 4% больше расходов этого года, и в 2020 году планирует поставить по нему 5 миллиардов кубометров газа.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553989/ Источник: РИА «Новости» ← ЦБ РФ: цены на нефть будут только падать 10 самых успешных миллиардеров 2017 года → Новости net.finam.ru