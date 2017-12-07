«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:38 Цены на нефть больше не смогут расти и вернутся к $40 за баррель. Такую оценку заложил Банк России в макроэкономический прогноз на ближайшие три года.



Сделка ОПЕК, России и других стран по ограничению добычи уже не сможет помочь ценам расти, а после того как соглашение будет завершено, цены начнут падать, считают в ЦБ.



В следующем году средняя цена российской смеси Urals составит $55 за баррель, что почти на 15% ниже текущих значений. К слову, Urals в настоящий момент практически сравнялась в цене с североморской Brent.



В 2019 г., когда срок сделки ОПЕК+ истечет, нефтяные котировки просядут до $45, а в 2020 г. опустятся до $42.



Это в свою очередь приведет к ухудшению состояния российской экономики и сокращению притока валюты в страну, констатирует ЦБ. По прогнозам регулятора, в следующем году приток составит $43 млрд, в 2019 г. - уже лишь $12 млрд, а в 2020 г. - всего $3 млрд.



Из материалов ЦБ РФ



Ситуация на мировом рынке нефти оказывала неоднозначное действие на российскую экономику. С одной стороны, международное соглашение об ограничении добычи сдерживало рост нефтяного экспорта России в количественном выражении, соответственно отражаясь на производственной и инвестиционной активности в секторе добычи сырья. С другой стороны, ценовой фактор поддерживал рост экспортных поступлений в стоимостном выражении. В совокупности с ростом экспорта других товаров, поддерживаемым внешним спросом, это обеспечивало повышение сальдо торгового баланса и устойчивость счета текущих операций платежного баланса России в целом.



В дальнейшем на прогнозном горизонте по мере снижения цен на нефть поступления по экспорту будут постепенно уменьшаться. В результате сальдо текущего счета сократится с $43 млрд в 2018 г. до уровня около $12 млрд

в 2019 г. и около $3 млрд в 2020 г.



Напомним, Центральный банк и ранее прогнозировал падение нефтяных цен в район $40 за баррель, правда ожидал этого уже в 2018 г. С учетом продления соглашения ОПЕК+ такой прогноз сейчас действительно выглядит нереалистично.



Впрочем, сам факт того, что ЦБ ждет замедления российской экономики, ставит множество актуальных вопросов. Власти утверждают, что российская экономика меняется, а доля ненефтегазовых доходов бюджета неуклонно растет, однако при более внимательном изучении макроэкономической статистики можно заметить, что ситуация в экономике остается сложной и по-прежнему нужны реформы, точно так же как нужна и стратегия развития.



Наглядным подтверждением вышесказанного является свежая статистика по промышленному производству, которое показало самое сильное падение с 2009 г.



В ноябре показатель неожиданно сократился на 3,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.



По сравнению с октябрем 2017 г. индекс промышленности снизился на 1,4% (с учетом сезонного и календарного факторов).



Сильнее всего в годовом выражении сократилось обеспечение электроэнергией и газом (-6,4%). Добыча полезных ископаемых снизилась на 1%, обрабатывающие производства — на 4,7%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553988/ Источник: Вести ← Россияне стали реже говорить об экономическом кризисе "Газпром" озвучил прогноз по экспорту в Европу на ближайшие два года → Новости net.finam.ru