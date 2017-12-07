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Прогнозы

ЦБ РФ: цены на нефть будут только падать

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«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:38    Цены на нефть больше не смогут расти и вернутся к $40 за баррель. Такую оценку заложил Банк России в макроэкономический прогноз на ближайшие три года.
 
Сделка ОПЕК, России и других стран по ограничению добычи уже не сможет помочь ценам расти, а после того как соглашение будет завершено, цены начнут падать, считают в ЦБ.
 
В следующем году средняя цена российской смеси Urals составит $55 за баррель, что почти на 15% ниже текущих значений. К слову, Urals в настоящий момент практически сравнялась в цене с североморской Brent.
 
В 2019 г., когда срок сделки ОПЕК+ истечет, нефтяные котировки просядут до $45, а в 2020 г. опустятся до $42.
 
Это в свою очередь приведет к ухудшению состояния российской экономики и сокращению притока валюты в страну, констатирует ЦБ. По прогнозам регулятора, в следующем году приток составит $43 млрд, в 2019 г. - уже лишь $12 млрд, а в 2020 г. - всего $3 млрд.
 
Из материалов ЦБ РФ
 
Ситуация на мировом рынке нефти оказывала неоднозначное действие на российскую экономику. С одной стороны, международное соглашение об ограничении добычи сдерживало рост нефтяного экспорта России в количественном выражении, соответственно отражаясь на производственной и инвестиционной активности в секторе добычи сырья. С другой стороны, ценовой фактор поддерживал рост экспортных поступлений в стоимостном выражении. В совокупности с ростом экспорта других товаров, поддерживаемым внешним спросом, это обеспечивало повышение сальдо торгового баланса и устойчивость счета текущих операций платежного баланса России в целом.
 
В дальнейшем на прогнозном горизонте по мере снижения цен на нефть поступления по экспорту будут постепенно уменьшаться. В результате сальдо текущего счета сократится с $43 млрд в 2018 г. до уровня около $12 млрд
в 2019 г. и около $3 млрд в 2020 г.
 
Напомним, Центральный банк и ранее прогнозировал падение нефтяных цен в район $40 за баррель, правда ожидал этого уже в 2018 г. С учетом продления соглашения ОПЕК+ такой прогноз сейчас действительно выглядит нереалистично.
 
Впрочем, сам факт того, что ЦБ ждет замедления российской экономики, ставит множество актуальных вопросов. Власти утверждают, что российская экономика меняется, а доля ненефтегазовых доходов бюджета неуклонно растет, однако при более внимательном изучении макроэкономической статистики можно заметить, что ситуация в экономике остается сложной и по-прежнему нужны реформы, точно так же как нужна и стратегия развития.
 
Наглядным подтверждением вышесказанного является свежая статистика по промышленному производству, которое показало самое сильное падение с 2009 г.
 
В ноябре показатель неожиданно сократился на 3,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
 
По сравнению с октябрем 2017 г. индекс промышленности снизился на 1,4% (с учетом сезонного и календарного факторов).
 
Сильнее всего в годовом выражении сократилось обеспечение электроэнергией и газом (-6,4%). Добыча полезных ископаемых снизилась на 1%, обрабатывающие производства — на 4,7%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553988/

Россияне стали реже говорить об экономическом кризисе"Газпром" озвучил прогноз по экспорту в Европу на ближайшие два года
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ЦБ РФ: цены на нефть будут только падать

«Нефть России», 19.12.17, Москва, 11:38   Цены на нефть больше не смогут расти и вернутся к $40 за баррель. Такую оценку заложил Банк России в макроэкономический прогноз на ближайшие три года.
 
Сделка ОПЕК, России и других стран по ограничению добычи уже не сможет помочь ценам расти, а после того как соглашение будет завершено, цены начнут падать, считают в ЦБ.
 
В следующем году средняя цена российской смеси Urals составит $55 за баррель, что почти на 15% ниже текущих значений. К слову, Urals в настоящий момент практически сравнялась в цене с североморской Brent.
 
В 2019 г., когда срок сделки ОПЕК+ истечет, нефтяные котировки просядут до $45, а в 2020 г. опустятся до $42.
 
Это в свою очередь приведет к ухудшению состояния российской экономики и сокращению притока валюты в страну, констатирует ЦБ. По прогнозам регулятора, в следующем году приток составит $43 млрд, в 2019 г. - уже лишь $12 млрд, а в 2020 г. - всего $3 млрд.
 
Из материалов ЦБ РФ
 
Ситуация на мировом рынке нефти оказывала неоднозначное действие на российскую экономику. С одной стороны, международное соглашение об ограничении добычи сдерживало рост нефтяного экспорта России в количественном выражении, соответственно отражаясь на производственной и инвестиционной активности в секторе добычи сырья. С другой стороны, ценовой фактор поддерживал рост экспортных поступлений в стоимостном выражении. В совокупности с ростом экспорта других товаров, поддерживаемым внешним спросом, это обеспечивало повышение сальдо торгового баланса и устойчивость счета текущих операций платежного баланса России в целом.
 
В дальнейшем на прогнозном горизонте по мере снижения цен на нефть поступления по экспорту будут постепенно уменьшаться. В результате сальдо текущего счета сократится с $43 млрд в 2018 г. до уровня около $12 млрд
в 2019 г. и около $3 млрд в 2020 г.
 
Напомним, Центральный банк и ранее прогнозировал падение нефтяных цен в район $40 за баррель, правда ожидал этого уже в 2018 г. С учетом продления соглашения ОПЕК+ такой прогноз сейчас действительно выглядит нереалистично.
 
Впрочем, сам факт того, что ЦБ ждет замедления российской экономики, ставит множество актуальных вопросов. Власти утверждают, что российская экономика меняется, а доля ненефтегазовых доходов бюджета неуклонно растет, однако при более внимательном изучении макроэкономической статистики можно заметить, что ситуация в экономике остается сложной и по-прежнему нужны реформы, точно так же как нужна и стратегия развития.
 
Наглядным подтверждением вышесказанного является свежая статистика по промышленному производству, которое показало самое сильное падение с 2009 г.
 
В ноябре показатель неожиданно сократился на 3,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
 
По сравнению с октябрем 2017 г. индекс промышленности снизился на 1,4% (с учетом сезонного и календарного факторов).
 
Сильнее всего в годовом выражении сократилось обеспечение электроэнергией и газом (-6,4%). Добыча полезных ископаемых снизилась на 1%, обрабатывающие производства — на 4,7%.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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