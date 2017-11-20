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Общество

Россияне стали реже говорить об экономическом кризисе

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«Нефть России», 19.12.17, Москва, 09:35     Доля россиян, убежденных, что страна находится в экономическом кризисе, заметно снизилась - до 67% с 77% в ноябре 2016 года, сообщает фонд "Общественное мнение".
 
Самыми пессимистичными оказались жители Москвы (72%) и городов-миллионников (75%), показал опрос, проведенный 9-10 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ
 
Между тем каждый пятый (21%) считает, что кризиса в России нет. Еще 12% затруднились ответить.
 
Те, кто видит признаки кризиса, говорят о снижении и задержках в выплатах зарплат, указывают на общее снижение уровня жизни (31%), рост цен и тарифов (23%), а также нехватку рабочих мест (12%).
 
В то, что финансовый кризис ослабнет или вовсе прекратится в течение года, верит 12% опрошенных. Чуть больше тех, кто, наоборот, считает, что ситуация ухудшится (15%). Еще 30% уверены, что никаких изменений в ближайший год не случится.
 
При этом каждый четвёртый россиянин (25%) убежден, что через полгода-год жить в РФ станет лучше. Противоположного мнения придерживаются 15%. Около половины респондентов (48%) изменений не ожидают.
 
Аналогичным образом россияне отвечали на вопрос относительно их жизни и жизни их семьи: 45% полагают, что через полгода-год ничего не изменится, 3% рассчитывают на улучшения, 9% настроены пессимистично.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553983/

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Россияне стали реже говорить об экономическом кризисе

«Нефть России», 19.12.17, Москва, 09:35    Доля россиян, убежденных, что страна находится в экономическом кризисе, заметно снизилась - до 67% с 77% в ноябре 2016 года, сообщает фонд "Общественное мнение".
 
Самыми пессимистичными оказались жители Москвы (72%) и городов-миллионников (75%), показал опрос, проведенный 9-10 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ
 
Между тем каждый пятый (21%) считает, что кризиса в России нет. Еще 12% затруднились ответить.
 
Те, кто видит признаки кризиса, говорят о снижении и задержках в выплатах зарплат, указывают на общее снижение уровня жизни (31%), рост цен и тарифов (23%), а также нехватку рабочих мест (12%).
 
В то, что финансовый кризис ослабнет или вовсе прекратится в течение года, верит 12% опрошенных. Чуть больше тех, кто, наоборот, считает, что ситуация ухудшится (15%). Еще 30% уверены, что никаких изменений в ближайший год не случится.
 
При этом каждый четвёртый россиянин (25%) убежден, что через полгода-год жить в РФ станет лучше. Противоположного мнения придерживаются 15%. Около половины респондентов (48%) изменений не ожидают.
 
Аналогичным образом россияне отвечали на вопрос относительно их жизни и жизни их семьи: 45% полагают, что через полгода-год ничего не изменится, 3% рассчитывают на улучшения, 9% настроены пессимистично.
 


© 1998 — 2017, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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