«Нефть России», 19.12.17, Москва, 09:24 Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил о том, что для выполнения программы "Цифровая экономика" потребуется около 520 млрд рублей.



Об этом глава Минкомсвязи заявил на брифинге с журналистами по итогам прошедшего в понедельник, 18 декабря, заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.



Николай Никифоров отметил, что в федеральном бюджете уже предусмотрено 50 млрд руб. на реализацию программы, при этом общий объем федеральных средств на программу составит 150 млрд руб. При этом большая часть средств, необходимых на выполнение комплекса мер в рамках программы "Цифровая экономика", должна поступить из внебюджетных источников.



"На заседании Правительственной комиссии по информационным технологиям были в целом утверждены четыре плана мероприятий в рамках программы "Цифровая экономика".



Хочу напомнить предысторию. 1 декабря 2016 года президент нашей страны поставил задачу правительству разработать программу "Цифровая экономика" и, по сути, заложить долгосрочную технологическую основу для роста экономики нашей страны. В июне 2017 года проект этой программы мы рассмотрели на Совете при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в июле программу утвердило Правительство. Компании – представители индустрии, наши ведущие технологические компании учредили даже отдельную автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика". Она, по сути, объединила сотни ведущих российских компаний и тысячи экспертов, которые и готовили данные планы мероприятий.



Сегодня мы утвердили четыре плана мероприятий. Первый из них касается нормативного регулирования, второй – технологических и исследовательских заделов, которые как раз должны создать в Российской Федерации необходимые компетенции для дальнейшей цифровой трансформации, третий план касается инфраструктуры и четвёртый план – вопросов информационной безопасности. Несмотря на то что в планах мероприятий содержатся определённые обоснования бюджетных затрат, в целом сегодня такие решения не принимались, и они будут отдельно рассматриваться уже в рамках последующего цикла бюджетного планирования. Утверждённые планы мероприятий в целом запрашивают около 520 млрд рублей финансирования, из них около 150 млрд рублей – это финансирование бюджетное, из которого, мы видим, предусмотрено уже около 50 млрд. Мы изначально говорили, что определённая часть задач так или иначе в проекте федерального бюджета уже утверждена.



Планируется и достаточно серьёзное внебюджетное финансирование – более 300 млрд рублей. Это средства наших крупнейших компаний, предприятий отрасли, которые так или иначе будут направлены на реализацию данных мероприятий.



Эти планы мероприятий позволят с января 2018 года начать реализацию программы "Цифровая экономика", рассчитанной до 2024 года и обозначающей некий ключевой набор целей и задач, создающих условия для развития экономики, которая использует данные как некую новую экономическую сущность. Мы эти данные собираем, создаём с помощью разных сенсоров и источников, передаём, храним, обрабатываем и на основе этих данных получаем дополнительную экономическую эффективность, а в итоге улучшается и качество жизни. Считаем, что это серьёзная составляющая для дальнейшего поступательного экономического роста нашей страны. А основана она будет на планах мероприятий, которые мы утверждали сегодня.



Один план мероприятий остался за кадром. Он связан с мероприятиями в области человеческого капитала, подготовкой кадрового состава. Председатель Правительства поручил завершить эту работу в январе. Таким образом, в январе будет завершена вся система планов мероприятий для начала работы по "Цифровой экономике".



Также я хотел бы отметить, что планы мероприятий будут оперативно корректироваться. Это не какая-то жёсткая правовая конструкция. Планы мероприятий будут корректироваться как минимум раз в год, а может быть, даже чаще. Основную задачу здесь выполняют именно предприятия, сама индустрия. Это не программа, реализуемая министерствами или ведомствами, как в традиционном смысле мы привыкли воспринимать государственные или федеральные целевые программы. Программа "Цифровая экономика" действительно сильно отличается. Здесь во главе угла стоят интересы индустрии, тех компаний, чьими руками и создаётся преимущество, лидерство Российской Федерации в эту новую цифровую эпоху.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553982/ Источник: Вести ← Косачев назвал новую стратегию нацбезопасности США угрозой всему миру Россияне стали реже говорить об экономическом кризисе → Новости net.finam.ru