«Нефть России», 19.12.17, Москва, 08:53 ША со своей стратегией национальной безопасности угрожают миру, они готовятся нарушить ограничения на размещение существенных вооруженных сил на Востоке Европы, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



"Во времена "холодной войны" стороны опасались друг друга из-за взаимных попыток нарушить баланс сил в свою пользу. Сейчас мир перевернулся - американцы видят ревизионизм России в попытках нарушенный ими в свою пользу баланс восстановить. Этим-то так и опасны для всего мира американцы с их новой стратегий национальной безопасности", - написал Косачев у себя в фейсбуке в понедельник.



По его мнению, тональность обнародованной в понедельник американской стратегии национальной безопасности "не оставляет сомнений в том, что США не устраивают перемены в мире за последние годы, и они намерены обернуть их вспять, вернув недавнюю версию Pax Americana в качестве якобы справедливого миропорядка".



"Тех, кто в этом сомневается, в духе классиков марксизма-ленинизма обозвали "ревизионистами". В эту почетную категорию попали Россия и Китай. По сравнению с классификацией Обамы это, несомненно, прогресс, поскольку предшественник Трампа включил Россию в число главных угроз наряду с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) и лихорадкой Эбола (если кто ещё помнит эту глобальную угрозу)", - отметил К.Косачев.



По его словам, обвинения в том, что Россия создаёт "нестабильный рубеж" в Евразии ожидались, так как "стабильность по-американски" - это контроль США над внутренней и внешней политикой других стран. "Диктатура" посольств США".



"Вкупе с обещанием в этой связи усилить восточный фланг НАТО не остаётся сомнений в том, что США готовятся нарушить (а точнее - обосновать то, что уже делается де-факто) ограничения на размещение существенных вооруженных сил на Востоке Европы. А если вспомнить откровенно слабо обоснованные обвинения в адрес России в якобы нарушении договора по РСМД, чтобы развязать самим себе руки в отношении этого договора, картина выглядит весьма тревожной", - полагает сенатор.



По его мнению, США делают ставку на силу во всех сферах, от экономики до обороны, "и America first будет означать "Америка сильнее всех - значит она права".



Ранее в понедельник Белый дом представил новую стратегию национальной безопасности США.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/553981/ Источник: Interfax ← "Роснефть" утвердила стратегию развития до 2022 года. Обобщение Реализация "Цифровой экономики" обойдется в 520 млрд → Новости net.finam.ru